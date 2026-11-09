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Modena, cittadinanza onoraria ad Alessandra Necci e Jessica Rosval

Modena, cittadinanza onoraria ad Alessandra Necci e Jessica Rosval

Il sindaco Mezzetti proporrà al Consiglio Comunale il conferimento per la direttrice delle Gallerie Estensi e lo chef da poco numero uno al mondo

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'Intendo proporre al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria di Modena a due donne, due protagoniste della cultura, dell'imprenditoria e della società modenese: Alessandra Necci e Jessica Rosval. Sarebbe di grande significato consegnarla e entrambe il prossimo 8 marzo, come riconoscimento delle capacità che hanno le donne di realizzare grandi imprese'.

Sono le parole del sindaco Massimo Mezzetti che intende in questo modo riconoscere le capacità, il talento e il fortissimo legame con la città che sia Necci, sia Rosval, hanno sviluppato in questi anni.

'Donne diverse accomunate dall'aver scelto Modena come città dove vivere e lavorare. Alessandra Necci è tornata da poco a dirigere a tempo pieno le Gallerie Estensi, una notizia che ho accolto con grande soddisfazione per la sintonia che si è creata da quando sono diventato sindaco e per i progetti che continueremo a condividere. Jessica Rosval, da pochi giorni numero uno al mondo tra le chef, contribuisce a tenere alta la reputazione della nostra città con il suo lavoro nel ristorante 'Al Gatto Verde'. Di Rosval desidero ricordare anche l'impegno che l'ha portata a fondare, assieme ad altre, 'Roots', un progetto con le donne al centro, anch'esso premiato fuori dai confini italiani.

Conferire loro la cittadinanza onoraria è un segno di gratitudine per tutto quello che hanno fatto, fanno e faranno. Non solo: è anche un omaggio alla capacità delle donne di arrivare a risultati importanti e riconosciuti'.

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