Forza Italia: 'Modena, sicurezza e garanzie non sono in alternativa, ma rappresentano un binomio inscindibile'

'A Modena l’emergenza criminalità è sotto gli occhi di tutti. Giovedì 5 novembre, in viale Crispi, a pochi passi dalla stazione, tre persone, tra cui due minorenni e una giovane donna in cammino verso un corso di formazione, sono state minacciate con il frammento di uno specchio. Secondo quanto riportato dalla stampa, una donna di 41 anni, ospite di un centro di accoglienza, è stata arrestata con l’accusa di tentata rapina, con la convalida del giudice e la custodia in carcere. In questo caso la risposta della Giustizia e delle Forze dell’Ordine, cui va il nostro ringraziamento, è stata pronta. Non altrettanto può dirsi della politica dell’accoglienza, che mostra gravi lacune su controlli, presa in carico e prevenzione, in un’area che dovrebbe essere tra le più presidiate della città'.

Lo dichiarano Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia Modena, e l’avvocato Domenico Ippolito, noto penalista modenese, che con questo intervento ufficializza il proprio ingresso attivo in Forza Italia.

'Sono gli stessi residenti e commercianti della zona a raccontare che la situazione peggiora, tra spaccio, bivacchi e degrado, e a denunciare la mancanza di controllo del territorio. Servono più agenti in strada, in numero adeguato e con continuità, e non interventi di facciata come il rifacimento delle vetrate del presidio integrato all’autostazione.

Il rischio, in un’area già fortemente problematica, è che la concentrazione di degrado e di situazioni critiche, anche attorno al Drop-In di Porta Nord, continui ad aggravarsi senza che se ne affrontino le cause'.

'A Casinalbo, nel consiglio di frazione di mercoledì 4 novembre, una sala gremita di genitori ha chiesto tutela per i propri figli dopo le aggressioni della notte di Halloween al parco Momo. È una richiesta che Forza Italia fa propria. Le telecamere del parco hanno fornito immagini utili alle identificazioni e i Carabinieri stanno ascoltando vittime e testimoni: un accertamento fondato su prove solide è la premessa di conseguenze certe. Chi sarà riconosciuto responsabile dovrà risponderne fino in fondo, senza alcun dubbio. La risposta, però, non può essere solo repressiva: servono accertamenti rigorosi, presidio del territorio e seri percorsi di recupero per gli autori più giovani, per evitare di ritrovarli tra qualche anno in un’aula di tribunale per fatti più gravi. Le famiglie riferiscono di episodi segnalati da mesi a Formigine. Siamo dalla parte delle famiglie delle vittime e sosteniamo l’invito a denunciare rivolto a chi finora ha taciuto per paura: senza denuncia non c’è accertamento, e senza accertamento non c’è giustizia' - continuano gli esponenti di Forza Italia.

'Sicurezza e garanzie non sono in alternativa, ma rappresentano un binomio inscindibile.

Per questo sosteniamo il percorso avviato dall’On.le Enrico Costa per un manifesto dei garantisti da sottoporre a tutte le forze politiche. Una giustizia che funziona deve essere rapida ed efficace nella risposta e, al tempo stesso, rigorosa nell’accertamento. La fermezza non comporta il sacrificio delle garanzie che, al contrario, ne consolidano i risultati: la risposta dell’ordinamento è tanto più autorevole quanto più è garantista. Forza Italia è e resta parte leale della coalizione di centrodestra e ne condivide l’impegno per la sicurezza dei cittadini, ma rivendica la propria identità liberale, che da sempre ispira la sua linea politica, soprattutto quando si parla di temi delicati come sicurezza e giustizia. Continueremo a lavorare nel solco dei nostri principi e promuovendo iniziative locali di sensibilizzazione della cittadinanza'.