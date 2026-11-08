Doppietta Montevago, il Modena sbanca Chiavari

Il Modena sbanca Chiavari (2-0) con una doppietta firmata dal toro di Palermo, Daniele Montevago, ex di giornata (13 presenze e 1 gol nell’Entella nel 2024), nei primi 10’ di gioco, che bagna nel migliore dei modi il suo debutto da titolare. Terza vittoria nelle ultime quattro partite, quarta vittoria esterna, che mantengono il Modena al secondo posto. Partita e risultato mai in discussione, con il Modena che ha saputo agevolmente controllare ritmo, gestione della palla, palleggio e partita, senza alcuna sbavatura. Una dimostrazione di forza, solidità e compattezza da parte di tutto il gruppo, che anche nell’emergenza di oggi ha dato un segnale importante.Galloppa sceglie la difesa a quattro con Imputato nei quattro dietro e Nieling esterno basso a sinistra, come a Vicenza, con Folino e Adorni, al debutto quest’anno, centrali; a centrocampo solito trio Santoro, Brugman e Bianco, mentre davanti Olzer e Ambrosino a sostegno di Montevago, alla prima da titolare nella partita dell’ex.Pronti via e Modena subito padrone della partita e già in vantaggio al 6’: ripartenza dei gialli, Brugman allarga a Montevago che, leggermente defilato sulla destra, all’interno dell’area di rigore, scaglia una fiondata che si insacca all’incrocio.Neanche il tempo di esultare che i gialli raddoppiano, ancora con Montevago, che sfrutta un errore di Vignali e si presenta a tu per tu con Del Frate per trafiggerlo con un delicato pallonetto. Montevago incontenibile e al 29’ sfiora il tris, ma questa volta Del Frate dice di no. Al 34’ paratona di Chichizola che respinge un colpo di testa di Tiritiello a seguito di calcio d’angolo. Al 35’ rosso diretto a Bianco, per un fallo al limite dell’area su Tirelli, che l’arbitro valuta come fallo da ultimo uomo; richiamato al Var, Crezzini revoca l’espulsione. I gialli controllano ritmo e partita, e nel finale ancora Montevago vicino al tris: servito da Brugman, si presenta avanti a del Frate e tenta il pallonetto, ma Previtali recupera e respinge sulla riga, arriva Olzer sulla ribattuta che però calcia a lato.Nella ripresa, subito Bacchin per Olzer, già ammonito nel primo tempo. Al 54’ dialogo tra Montevago e Bianco, la cui conclusione viene respinta in angolo da Del Frate. Al 57’ arriva il turno per il Gallo, che sostituisce il toro di Palermo Montevago. Al 60’ conclusione da fuori di Santoro, Del Frate respinge a fatica. Il Modena rallenta il ritmo, aumenta il palleggio e controlla la partita.Al 70’ Bohzanaj per Ambrosino; al 84’ serpentina di Bianco che serve l’accorrente Bohzanaj, ma la sua conclusione è fuori. Nel finale c’è tempo per un rosso diretto a Tiritiello per una brutta entrata su Santoro, e per vedere in campo Ronco (al suo debutto) e Acquah per Adorni e Santoro. L’arbitro concede 4’ di recupero, ma il Modena nasconde il pallone e porta a casa altri tre punti importantissimi per morale, stante l’attuale emergenza, e per la classifica: con i tre punti di oggi, infatti, complici i risultati di ieri, i gialli davanti allungano e adesso, con il Modena al secondo posto, la classifica è dolcissima e piacevolissima.Il campionato osserva ora la sosta per le nazionali; il Modena è atteso di nuovo in campo al Braglia sabato 21 alle 15.00 contro la Juve Stabia.Virtus Entella-Modena 0-2Reti: 6°, 10° Montevago.Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Previtali (70° Kritta), Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Vignali (60° Annoni), Felippe, Franzoni, Di Mario (70° Guiu); Cuppone (83° Forte), Tirelli (60° Corona). A disposizione: Torrielli, D'Alterio, Turicchia, Parodi, Motolese, Costa, Benedetti. All. Chiappella.Modena (4-3-2-1): Chichizola; Imputato, Adorni (90° Ronco), Folino, Nieling; Santoro (90° Acquah), Brugman, Bianco; Olzer (46° Bacchin), Ambrosino (70° Bozhanaj); Montevago (57° Belotti).A disposizione: Laidani, Maran, Arnaboldi, Cannoni, Fontana, Odero, Azzi. All. Galloppa.Arbitro: Crezzini di Siena (Assistenti: Passeri di Gubbio e Russo di Nichelino. Quarto ufficiale: Teghille di Collegno. Var: Guida di Torre Annunziata. Avar: Manganiello di Pinerolo)Ammoniti: Cuppone (E), Olzer (M), Vignali (E), Di Mario (E), Franzoni (E).Espulsi: 87° Tiritiello (E).