Palazzina ex fonderie, nona perizia: una storia e una spesa infinite

L'atto non è un episodio isolato, ma l'ultimo capitolo di una lunga serie. Ricostruirla significa tornare al 2019. Nel novembre di quel'anno la Giunta approvava il progetto esecutivo del primo stralcio, con una spesa complessiva di 3.707.623,00 euro.
Nel giugno 2020 i lavori vengono aggiudicati a I.T.I. Impresa Generale con un ribasso del 20,53% sui 2.864.362,06 euro a base di gara. A questi si aggiungono 170.000 euro di oneri per la sicurezza, non ribassabili. Il contratto iniziale vale 2.446.308,53 euro netti, più IVA. Il contratto viene firmato il 15 settembre 2020 e i lavori partono il 30 settembre.
Da qui inizierà una lunga serie fatta di perizie supplettive e variazione sia di prezzi sia di scadenze per ultimazione lavori. Il tutto giustificato per lo più dall'aumento dei costi dei materiali. Le perizie valgono complessivamente 575.628,60 euro n più.. Le due varianti pesano molto di più, con 1.621.741,12 euro.
Sommando tutto, il contratto passa da 2.446.308,53 a 4.643.678,25 euro netti: 2.197.369,72 euro in più, circa +89,8%. In pratica l'appalto è quasi raddoppiato rispetto a quanto aggiudicato.
Il quadro economico complessivo sale da 3.707.623,00 a 5.528.725,97 euro, cioè 1.821.102,97 euro in più (+49,1%).
E il Comune anticipa i soldi dell'ultima perizia: per la perizia 2026, 1.109,50 euro arrivano dagli imprevisti. I restanti 71.102,97 euro dovrebbero arrivare dal fondo del Ministero delle Infrastrutture per l'adeguamento dei prezzi: la richiesta è stata presentata il 24 febbraio 2026, ma il contributo non è ancora stato assegnato. Poiché la rendicontazione sulla piattaforma regionale FSC va chiusa entro il 31 dicembre 2026, il Comune anticipa la somma con proprie risorse, attingendo ai proventi dei permessi di costruire. Se e quando il ministero pagherà, i fondi finanzieranno altre spese di investimento.
Fatto sta che dal 30 settembre 2020, data di inizio lavori, sono passati più di sei anni. Il termine di ultimazione è stato spostato cinque volte.
Nella foto, la palazzina delle ex fonderie nel corso dei lavori di realizzazione