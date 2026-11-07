Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sottopasso di via Panni allagato: è questo il risultato di lavori da 6,7 milioni

Modena, sottopasso di via Panni allagato: è questo il risultato di lavori da 6,7 milioni

Da tempo l'acqua percola dalle pareti, segno di un'impermeabilizzazione inadeguata per un manufatto scavato cinque metri sotto il piano stradale

1 minuto di lettura

Spettabile Redazione,

vi invio la foto che ho scattato oggi, sabato 7 novembre, intorno alle 12.30: il sottopasso di via Panni è chiuso e transennato a causa di una pioggia di intensità del tutto normale.

Non parliamo di un'opera vecchia: il sottopasso è stato inaugurato il 22 marzo 2024, lo ha realizzato Fer con fondi regionali ed è costato 6 milioni e 760mila euro. Eppure da tempo l'acqua percola dalle pareti, segno di un'impermeabilizzazione inadeguata per un manufatto scavato cinque metri sotto il piano stradale.

Non è nemmeno la prima correzione: a fine 2024 il Comune ha già dovuto stanziare 60mila euro per spostare l'accesso agli orti, troppo vicino alla rampa.

Al Comune e a Fer chiedo:

– l'acqua che oggi ha fatto chiudere il sottopasso viene dalle pareti o da un sistema di drenaggio che non regge una pioggia normale?

– il progetto teneva conto della falda, e il collaudo ha verificato la tenuta delle pareti?

– i difetti sono stati contestati a chi ha costruito un'opera che ha poco più di due anni e mezzo?

– chi pagherà le riparazioni?

Vittorio Ballestrazzi-ex consigliere comunale 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, la reazione popolare ha obbligato De Pascale e Mezzetti al piano B: anestetizzare il dibattito

Policlinico svuotato, la reazione popolare ha obbligato De Pascale e Mezzetti al piano B: anestetizzare il dibattito

Modena, riqualificazione Posto integrato in Stazione: investimento da 960mila euro

Modena, riqualificazione Posto integrato in Stazione: investimento da 960mila euro

Ristagno di acqua: già in panne il nuovo sottopasso di via Panni

Ristagno di acqua: già in panne il nuovo sottopasso di via Panni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Ancora paura in viale Crispi: ventunenne aggredita con un vetro alla gola, aggressore in carcere

Ancora paura in viale Crispi: ventunenne aggredita con un vetro alla gola, aggressore in carcere

'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

Articoli più Letti Sanità modenese, dai sei primari retromarcia incredibile: ora attaccano la stampa e ripetono le parole di Altini

Sanità modenese, dai sei primari retromarcia incredibile: ora attaccano la stampa e ripetono le parole di Altini

Sanità modenese, i sei primari eroi per un giorno. Urologia allo stremo, Altini celebra la dialettica

Sanità modenese, i sei primari eroi per un giorno. Urologia allo stremo, Altini celebra la dialettica

'Policlinico-Baggiovara, 20 anni di sprechi e scelte sbagliate, io c'ero'

'Policlinico-Baggiovara, 20 anni di sprechi e scelte sbagliate, io c'ero'

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Articoli Recenti Attentato Modena, Logos e Civilità: 'Esclusione terrorismo sconfessa strumentalizzazioni politiche'

Attentato Modena, Logos e Civilità: 'Esclusione terrorismo sconfessa strumentalizzazioni politiche'

Mediazione familiare: a Modena un nuovo sportello in Tribunale

Mediazione familiare: a Modena un nuovo sportello in Tribunale

Policlinico di Modena svuotato, la prego sindaco ci spieghi cosa significa un Pronto soccorso all'80%

Policlinico di Modena svuotato, la prego sindaco ci spieghi cosa significa un Pronto soccorso all'80%

Modena, ma il sindaco Mezzetti sa davvero cosa significherebbe trasferire il Policlinico?

Modena, ma il sindaco Mezzetti sa davvero cosa significherebbe trasferire il Policlinico?