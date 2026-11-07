Modena, sottopasso di via Panni allagato: è questo il risultato di lavori da 6,7 milioni

Spettabile Redazione,

vi invio la foto che ho scattato oggi, sabato 7 novembre, intorno alle 12.30: il sottopasso di via Panni è chiuso e transennato a causa di una pioggia di intensità del tutto normale.

Non parliamo di un'opera vecchia: il sottopasso è stato inaugurato il 22 marzo 2024, lo ha realizzato Fer con fondi regionali ed è costato 6 milioni e 760mila euro. Eppure da tempo l'acqua percola dalle pareti, segno di un'impermeabilizzazione inadeguata per un manufatto scavato cinque metri sotto il piano stradale.

Non è nemmeno la prima correzione: a fine 2024 il Comune ha già dovuto stanziare 60mila euro per spostare l'accesso agli orti, troppo vicino alla rampa.

Al Comune e a Fer chiedo:

– l'acqua che oggi ha fatto chiudere il sottopasso viene dalle pareti o da un sistema di drenaggio che non regge una pioggia normale?

– il progetto teneva conto della falda, e il collaudo ha verificato la tenuta delle pareti?

– i difetti sono stati contestati a chi ha costruito un'opera che ha poco più di due anni e mezzo?

– chi pagherà le riparazioni?

Vittorio Ballestrazzi-ex consigliere comunale