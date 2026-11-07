Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ancora paura in viale Crispi: ventunenne aggredita con un vetro alla gola

Ancora paura in viale Crispi: ventunenne aggredita con un vetro alla gola

L'autore dell'aggressione è una donna, persona nota nel quartiere per le sue continue richieste di denaro, ma non si era mai spinta a tanta violenza

1 minuto di lettura

Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo per una ragazza di 21 anni, assalita improvvisamente nei pressi di viale Crispi. La giovane, appena scesa dal treno e diretta a un corso di formazione professionale, è stata avvicinata da una donna in evidente stato di alterazione, indicata come tossicodipendente. Senza alcun preavviso, quest'ultima ha estratto un frammento di specchio appuntito, puntandolo direttamente alla gola della vittima per costringerla a consegnare il denaro e frugandole nelle tasche.
La presenza della donna era già stata segnalata più volte dai frequentatori della zona: era infatti un volto noto nel quartiere, dove era solita stazionare e importunare i passanti chiedendo con insistenza l'elemosina. Sebbene i suoi comportamenti avessero già destato preoccupazione tra i residenti, mai fino a quel momento la sua condotta era sfociata in un atto di violenza così esplicito e pericoloso.
La drammatica situazione non è degenerata grazie alla prontezza di riflessi della ventunenne e alla mobilitazione immediata di alcuni commercianti e passanti, attirati dalle grida d'aiuto. Questo intervento corale ha messo in fuga la malvivente, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato altri colpi simili nella stessa area durante la mattinata.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

Modena, inaugurato bene confiscato alla criminalità in via Anderlini

Modena, inaugurato bene confiscato alla criminalità in via Anderlini

Il Panathlon Club Modena di Maria Carafoli ospite di Bonaccini a Bruxelles

Il Panathlon Club Modena di Maria Carafoli ospite di Bonaccini a Bruxelles

Modena, mezzo miliardo per Baggiovara? Ma gli hospice per i malati oncologici previsti dal Pal non ci sono

Modena, mezzo miliardo per Baggiovara? Ma gli hospice per i malati oncologici previsti dal Pal non ci sono

Modena, Leonelli presenta il suo 'Elogio della tracotanza' col consigliere Barbari e il segretario Dem Paradisi

Modena, Leonelli presenta il suo 'Elogio della tracotanza' col consigliere Barbari e il segretario Dem Paradisi

Policlinico svuotato, il sindaco di Castelfranco dice un secco no: 'Reparti e funzioni non vanno trasferiti'

Policlinico svuotato, il sindaco di Castelfranco dice un secco no: 'Reparti e funzioni non vanno trasferiti'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Incubo in famiglia a Vignola: anni di violenze, minacce e controllo, un uomo arrestato

Incubo in famiglia a Vignola: anni di violenze, minacce e controllo, un uomo arrestato

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Orrore a Mirandola: anziani coniugi trovati morti in casa, si sospetta il figlio

Orrore a Mirandola: anziani coniugi trovati morti in casa, si sospetta il figlio

Picchiata e minacciata davanti alla figlia piccola: arrestato a Vignola per maltrattamenti in famiglia

Picchiata e minacciata davanti alla figlia piccola: arrestato a Vignola per maltrattamenti in famiglia

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Carpi, prende a pugni un minorenne in strada: denunciato un ragazzo di 16 anni

Carpi, prende a pugni un minorenne in strada: denunciato un ragazzo di 16 anni

Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est

Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est

Nonantola, arancia meccanica ai danni di un ventenne: arrestato rapinatore

Nonantola, arancia meccanica ai danni di un ventenne: arrestato rapinatore

Modena, schianto in strada San Martino Mugnano: tre feriti

Modena, schianto in strada San Martino Mugnano: tre feriti