Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo per una ragazza di 21 anni, assalita improvvisamente nei pressi di viale Crispi. La giovane, appena scesa dal treno e diretta a un corso di formazione professionale, è stata avvicinata da una donna in evidente stato di alterazione, indicata come tossicodipendente. Senza alcun preavviso, quest'ultima ha estratto un frammento di specchio appuntito, puntandolo direttamente alla gola della vittima per costringerla a consegnare il denaro e frugandole nelle tasche.
La presenza della donna era già stata segnalata più volte dai frequentatori della zona: era infatti un volto noto nel quartiere, dove era solita stazionare e importunare i passanti chiedendo con insistenza l'elemosina. Sebbene i suoi comportamenti avessero già destato preoccupazione tra i residenti, mai fino a quel momento la sua condotta era sfociata in un atto di violenza così esplicito e pericoloso.
La drammatica situazione non è degenerata grazie alla prontezza di riflessi della ventunenne e alla mobilitazione immediata di alcuni commercianti e passanti, attirati dalle grida d'aiuto. Questo intervento corale ha messo in fuga la malvivente, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato altri colpi simili nella stessa area durante la mattinata.
Ancora paura in viale Crispi: ventunenne aggredita con un vetro alla gola
L'autore dell'aggressione è una donna, persona nota nel quartiere per le sue continue richieste di denaro, ma non si era mai spinta a tanta violenza
Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo per una ragazza di 21 anni, assalita improvvisamente nei pressi di viale Crispi. La giovane, appena scesa dal treno e diretta a un corso di formazione professionale, è stata avvicinata da una donna in evidente stato di alterazione, indicata come tossicodipendente. Senza alcun preavviso, quest'ultima ha estratto un frammento di specchio appuntito, puntandolo direttamente alla gola della vittima per costringerla a consegnare il denaro e frugandole nelle tasche.
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