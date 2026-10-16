Tragedia intorno alle 19 di questa sera sulla strada Canaletto a Modena a San Matteo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un trattore e due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture e il mezzo agricolo sono entrati in collisione. Nell'impatto, una delle autovetture, una Fiat Panda, è finita all'esterno della carreggiata, con a bordo due persone. La seconda vettura, un Doblò, si è scontrata violentemente contro il trattore; nell'impatto, il conducente di 76 anni ha perso la vita.
La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha operato con attrezzature di taglio e divaricazione per l'estricazione del corpo della vittima rimasta intrappolata nell'abitacolo. Contestualmente, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza delle altre autovetture coinvolte e del trattore per scongiurare ulteriori pericoli legati alla perdita di liquidi.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre assistito i due occupanti dell'auto finita nel fossato, aiutandoli a uscire dall'abitacolo e affidandoli alle cure del personale sanitario del 118, presenti sul posto anche con l'elisoccorso. Presenti sul luogo dell'intervento anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
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Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto
La vittima ha 76 anni, viaggiava su un Doblò. I Vigili del Fuoco hanno assistito i due occupanti della Panda finita nel fossato, aiutandoli a uscire dall'abitacolo
Tragedia intorno alle 19 di questa sera sulla strada Canaletto a Modena a San Matteo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un trattore e due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture e il mezzo agricolo sono entrati in collisione. Nell'impatto, una delle autovetture, una Fiat Panda, è finita all'esterno della carreggiata, con a bordo due persone. La seconda vettura, un Doblò, si è scontrata violentemente contro il trattore; nell'impatto, il conducente di 76 anni ha perso la vita.
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