Un uomo di 36 anni, residente a San Felice sul Panaro, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale Panaria Bassa, nel tratto tra Bomporto e la frazione di Gorghetto.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto, entrambi i conducenti sono rimasti incastrati negli abitacoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre i due automobilisti dai veicoli. Per il 36enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare: il medico ha constatato il decesso sul luogo dell'incidente.

La donna alla guida dell'altra vettura ha riportato ferite meno gravi. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, la Panaria Bassa è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni per i veicoli su percorsi alternativi.