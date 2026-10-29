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Bomporto, occupano casolare abusivo: tre denunciati

Bomporto, occupano casolare abusivo: tre denunciati

Uno di loro è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma Ponte Galeria

1 minuto di lettura

Ieri i carabinieri di Bomporto hanno eseguito alcuni controlli all’interno di un ex complesso produttivo ubicato in via Cristo di Bomporto, sorprendendo al suo interno tre persone intente a bivaccare, il cui accesso era stato agevolato dalla totale assenza di porte e infissi, nonché dal danneggiamento della recinzione esterna.

Condotti in caserma per le formalità di rito ed il relativo fotosegnalamento, veniva accertato che uno di essi era stato già arrestato, alcuni giorni fa, poiché sorpreso ad asportare alcune grondaie in rame da un casolare di Bomporto.

Il secondo era gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, nonché risultava essere irregolare sul territorio nazionale italiano.

Per tale motivazione, al termine delle procedure di identificazione, veniva accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma Ponte Galeria.

I tre uomini sono stati tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici.

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