'Alla vigilia della commemorazione dei defunti, le immagini del cimitero storico monumentale di Sassuolo sono inaccettabili. Lapidi deteriorate, tombe danneggiate, loculi semidistrutti, transenne per segnalare situazioni di pericolo e vegetazione trascurata. Un quadro desolante, che racconta non mesi ma anni di incuria e una preoccupante assenza di attenzione da parte di chi dovrebbe occuparsene'. Così la coordinatrice cittadina di Forza Italia Sassuolo Claudia Severi in relazione allo stato di degrado del cimitero.
'Il cimitero è chiuso alle nuove sepolture da diversi decenni, ma non è chiuso alla devozione, alla preghiera e al ricordo. Qui riposano le storie delle famiglie sassolesi, le radici della nostra comunità, la memoria dei nostri affetti. Possibile che l'Amministrazione PD non riesca a trovare spazio, tra le tante priorità, anche per la dignità di questo luogo?
Nessuno pretende che un Comune abbia risorse infinite. Ma governare significa scegliere, stabilire priorità e assumersi responsabilità tanto più rispetto al decoro di luoghi pubblici. La tutela del patrimonio storico e artistico e della memoria, personale e collettiva, non è un lusso da concedersi quando avanza tempo: è un dovere. E lasciare che un cimitero monumentale si presenti in queste condizioni è frutto di una carenza politica.
Forza Italia chiede un sopralluogo urgente, la verifica delle situazioni di pericolo e un programma concreto di manutenzione e recupero. Non promesse generiche, ma interventi, tempi e risorse'
'In questi giorni .- conclude Severi - sentiremo giustamente parlare di memoria, rispetto e affetti. Ma il rispetto si dimostra anche con i fatti. Non basta commemorare i defunti una volta all'anno, se poi per il resto dell'anno si dimentica il luogo che ne custodisce la memoria'.
Nella foto, di oggi, una area esterna del il cimitero monumentale di Sassuolo
Sassuolo, cimitero monumentale abbandonato al degrado: Severi (FI) richiama il Comune
La coordinatrice cittadina di Forza Italia documenta la situazione: 'Desolante, chiediamo un sopralluogo del Comune e interventi nel rispetto di un luogo storico e di memoria per la comunità'
'Alla vigilia della commemorazione dei defunti, le immagini del cimitero storico monumentale di Sassuolo sono inaccettabili. Lapidi deteriorate, tombe danneggiate, loculi semidistrutti, transenne per segnalare situazioni di pericolo e vegetazione trascurata. Un quadro desolante, che racconta non mesi ma anni di incuria e una preoccupante assenza di attenzione da parte di chi dovrebbe occuparsene'. Così la coordinatrice cittadina di Forza Italia Sassuolo Claudia Severi in relazione allo stato di degrado del cimitero.
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