Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Ieri mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quattro volte alla settimana

1 minuto di lettura

Il 15 ottobre scorso, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un uomo per rapina impropria commessa in concorso con altra persona ai danni del proprietario di una bicicletta elettrica.

Dopo un furto i carabinieri hanno sorpreso due uomini in una colluttazione, mentre nelle immediate vicinanze vi era a terra una bicicletta elettrica.

Dalla ricostruzione, il proprietario del mezzo aveva assicurato ad un palo la propria bicicletta, del valore di 1.000 euro circa, mediante catena e lucchetto, prima di entrare in un esercizio commerciale.

Dall’interno del negozio notava due persone che, dopo aver tranciato la catena, si impossessavano del velocipede tentando la fuga. Il proprietario della bicicletta riusciva a raggiungerli dopo poche decine di metri. Uno degli autori della sottrazione faceva perdere le proprie tracce, mentre l’altro, che portava la bicicletta, ingaggiava una colluttazione con il proprietario, spingendolo e facendolo cadere a terra tentando altresì di colpirlo. I carabinieri lo hanno arrestato: la bicicletta elettrica è stata recuperata ed immediatamente restituita al proprietario.

Ieri mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quattro volte alla settimana, presso la Stazione carabinieri di Sassuolo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

Sassuolo, maltratta la compagna e la figlia minorenne: in carcere

Sassuolo, maltratta la compagna e la figlia minorenne: in carcere

Sassuolo, tenta spaccata in un negozio con una mazza di ferro: arrestato

Sassuolo, tenta spaccata in un negozio con una mazza di ferro: arrestato

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Articoli Recenti Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Fatto esplodere nella notte il Bancomat Bper a Ca' di Sola

Fatto esplodere nella notte il Bancomat Bper a Ca' di Sola

Serramazzoni, aggredisce convivente incinta e morde i carabinieri: arrestato

Serramazzoni, aggredisce convivente incinta e morde i carabinieri: arrestato

Castelfranco: giovane bloccato con coltello e droga nello zaino

Castelfranco: giovane bloccato con coltello e droga nello zaino