Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Il 15 ottobre scorso, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un uomo per rapina impropria commessa in concorso con altra persona ai danni del proprietario di una bicicletta elettrica.

Dopo un furto i carabinieri hanno sorpreso due uomini in una colluttazione, mentre nelle immediate vicinanze vi era a terra una bicicletta elettrica.

Dalla ricostruzione, il proprietario del mezzo aveva assicurato ad un palo la propria bicicletta, del valore di 1.000 euro circa, mediante catena e lucchetto, prima di entrare in un esercizio commerciale.

Dall’interno del negozio notava due persone che, dopo aver tranciato la catena, si impossessavano del velocipede tentando la fuga. Il proprietario della bicicletta riusciva a raggiungerli dopo poche decine di metri. Uno degli autori della sottrazione faceva perdere le proprie tracce, mentre l’altro, che portava la bicicletta, ingaggiava una colluttazione con il proprietario, spingendolo e facendolo cadere a terra tentando altresì di colpirlo. I carabinieri lo hanno arrestato: la bicicletta elettrica è stata recuperata ed immediatamente restituita al proprietario.

Ieri mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quattro volte alla settimana, presso la Stazione carabinieri di Sassuolo.