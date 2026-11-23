Venerdì, gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo hanno apposto i sigilli a due bed & breakfast, dando così esecuzione a un provvedimento di divieto di prosecuzione immediata dell'attività emesso dall'Amministrazione comunale.

L'intervento è arrivato al termine di una serie di accertamenti amministrativi e tecnici dai quali era emersa l'assenza dei requisiti essenziali per l'esercizio dell'ospitalità, una carenza che aveva già portato all'annullamento degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Grazie poi ad ulteriori approfondimenti svolti dalla Polizia di Stato, sono emerse ulteriori irregolarità sul piano fiscale e della pubblica sicurezza: in particolare, gli agenti del Commissariato di Sassuolo hanno accertato che entrambe le strutture omettevano di effettuare le comunicazioni obbligatorie relative alle generalità degli ospiti tramite il portale "Alloggiati Web" della Questura di Modena. Un’omissione che comportava, di conseguenza, anche il mancato versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Sassuolo.

"Il nuovo regolamento entrato in vigore nel marzo scorso – sottolinea l’assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Federico Ferrari - inizia a produrre risultati concreti, portando alla luce fenomeni di abusivismo e irregolarità che in precedenza restavano sconosciuti. Un regolamento che ha un chiaro obiettivo: garantire il pieno rispetto delle regole, la sicurezza degli ospiti e la tutela di tutti quegli operatori che lavorano nella legalità, assicurando condizioni di trasparenza ed equità sul mercato ricettivo locale".

Particolarmente articolata è risultata la posizione di una delle due attività ispezionate. L'immobile era già stato oggetto, nei mesi scorsi, di sanzioni per illeciti edilizi per i quali non era ancora stata presentata la dichiarazione di fine lavori, circostanza che aveva determinato il diniego della Scia per l'avvio dell'attività di affittacamere. All'esterno dello stabile mancava inoltre la targhetta identificativa con il Codice Identificativo Nazionale, obbligatoria secondo la normativa vigente, rendendo di fatto la struttura invisibile ai canali ufficiali.

Al termine delle operazioni, l'amministratore unico della società che gestiva le attività è stato denunciato. Le ipotesi di reato contestate riguardano la violazione dell'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per l'omessa registrazione e comunicazione degli ospiti alla Questura, e l'inosservanza dell'articolo 650 del Codice Penale, per non aver ottemperato nei termini previsti all'ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività. A carico del responsabile sono state inoltre elevate le sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo dell'attività di affittacamere in assenza dei necessari titoli autorizzativi.