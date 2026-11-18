La sera del 14 novembre scorso, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato, in stato di quasi flagranza un uomo di 45 anni per rapina impropria aggravata all’interno di un esercizio pubblico. L'uomo all’interno di un bar stava creando disturbo ai clienti ed alla titolare dell’esercizio poiché, mentre giocava ad una slot machine, inveiva nei confronti dei presenti e colpiva l’apparecchio, da cui asportava una parte della gettoniera. Successivamente, dopo aver strattonato la titolare del locale, aveva minacciato alcuni avventori con bottiglie di vetro ed altri oggetti, per poi infrangere la vetrata dell’attività commerciale mediante il lancio di un sasso. Giunti sul posto i carabinieri hanno bloccato l’uomo. Durante le fasi dell'arresto il 45enne ha colpito uno dei carabinieri con calci e gomitate tenendo in mano un sampietrino. La perquisizione personale dell’indagato consentiva di rinvenire, all’interno di una tasca del giubbotto indossato, la parte della gettoniera precedentemente sottratta. Ieri il Gip ha disposto il divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena. Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.