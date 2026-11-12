Sassuolo, inizia l’era D’Aversa: 'Servono autostima, intensità e senso di responsabilità'

Il Sassuolo volta pagina e affida la propria rincorsa salvezza a Roberto D’Aversa. Dopo l'ufficializzazione dei giorni scorsi, oggi è stato il giorno della presentazione, nella sala stampa del Mapei Football Center. A fare gli onori di casa e ad accompagnare il tecnico al tavolo dei relatori erano presenti il direttore generale Andrea Fabris e il direttore sportivo Francesco Palmieri, che hanno aperto l'incontro augurando buon lavoro al mister e ribadendo la piena vicinanza del club in questa fase delicata della stagione.Chiamato a risollevare una squadra reduce da cinque sconfitte consecutive e attualmente diciassettesima in Serie A, D’Aversa ha esordito esprimendo gratitudine verso la proprietà: 'È doveroso fare i ringraziamenti, partendo dalla famiglia Squinzi, dal presidente e dalla dirigenza per avermi dato questa possibilità. Sono felice e orgoglioso di rappresentare un club che ha dimostrato grande crescita in questi anni'. Non è mancato un pensiero rivolto ad Alberto Aquilani, sollevato dall'incarico lunedì scorso dopo il ko contro la Roma, al quale il nuovo tecnico ha riconosciuto la bontà del lavoro svolto.'Dal primo allenamento ho trovato una squadra abituata al lavoro, frutto della preparazione data da Aquilani'Sul piano tecnico e mentale, l’ex allenatore del Torino ha tracciato subito una linea chiara, chiamando in causa direttamente lo spogliatoio: 'Dopo una sconfitta e un avvicendamento in panchina è normale che manchi entusiasmo, ma i ragazzi devono sentirsi responsabili di quanto accaduto. Non può bastare il solo cambio d'allenatore'. Secondo D’Aversa, l’organico neroverde possiede valori tecnici indiscutibili, ma necessita di ritrovare compattezza, spirito di sacrificio e attenzione difensiva: 'Questa è un'ottima squadra che ha avuto qualche difficoltà. Oltre alla qualità, servono intensità, autostima e la voglia feroce di non prendere gol'.Legato al club emiliano da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, D’Aversa sarà coadiuvato dal vice Salvatore Sullo e da uno staff rinnovato. Approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali, il tecnico avrà ora dieci giorni pieni di lavoro sul campo, sperando anche nel recupero di pedine chiave come Domenico Berardi e Cristian Volpato, prima dell'esordio ufficiale fissato per domenica 22 novembre tra le mura amiche contro il Genoa.

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