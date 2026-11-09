Aria, pastore svizzero che migliora la vita in ospedale
In pediatria con medici e operatori della cooperativa Lune nuove che gestisce il progetto Per Therapy
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