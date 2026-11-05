Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Il sindaco ha giurato che i 550 milioni per Baggiovara sarebbero aggiuntivi rispetto ai 320 milioni per il Policlinico. Poi altri 160 per l'ospedale di Carpi

1 minuto di lettura

Sul caso dell'annuncio del sindaco Massimo Mezzetti circa lo svuotamento del Policlinico di Modena, è venuto il tempo di fare piena chiarezza sull'aspetto economico dell'operazione. Il sindaco di Modena in Consiglio comunale (video sopra) ha dichiarato che i 550 milioni in arrivo dalla Regione sarebbero 'aggiuntivi' rispetto ai 320-350 milioni necessari per riqualificare il Policlinico.
'Mi sono solennemente impegnato, davanti a tutti i sindaci dell'ufficio di presidenza della Ctss e ai direttori generali delle Aziende sanitarie che qualora si dovesse tornare indietro dal principio che non si tratti di risorse aggiuntive e il progetto comportasse una sottrazione di risorse al territorio, sarò il primo a chiedere di fermare questo processo' - ha dichiarato Mezzetti.
Parallelamente il sindaco ha affermato che si lavora 'in un quadro di risorse decrescenti a causa di una progressiva riduzione di risorse trasferite alle Regioni da parte dello Stato'.
Ora, se si prendessero per buone le parole del primo cittadino, ci troveremmo davanti a un investimento da 550 milioni di euro, al quale si aggiungerebbero 350 milioni per riqualificare il Policlinico e - parallelamente - un altro investimento da circa 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Calcolatrice alla mano Modena intercetterebbe 1 miliardo e 60 milioni di investimenti. Non male in un 'quadro di risorse decrescenti' a causa dei tagli Statali.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale