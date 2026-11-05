Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Sul caso dell'annuncio del sindaco Massimo Mezzetti circa lo svuotamento del Policlinico di Modena, è venuto il tempo di fare piena chiarezza sull'aspetto economico dell'operazione. Il sindaco di Modena in Consiglio comunale (video sopra) ha dichiarato che i 550 milioni in arrivo dalla Regione sarebbero 'aggiuntivi' rispetto ai 320-350 milioni necessari per riqualificare il Policlinico.

'Mi sono solennemente impegnato, davanti a tutti i sindaci dell'ufficio di presidenza della Ctss e ai direttori generali delle Aziende sanitarie che qualora si dovesse tornare indietro dal principio che non si tratti di risorse aggiuntive e il progetto comportasse una sottrazione di risorse al territorio, sarò il primo a chiedere di fermare questo processo' - ha dichiarato Mezzetti.

Parallelamente il sindaco ha affermato che si lavora 'in un quadro di risorse decrescenti a causa di una progressiva riduzione di risorse trasferite alle Regioni da parte dello Stato'.

Ora, se si prendessero per buone le parole del primo cittadino, ci troveremmo davanti a un investimento da 550 milioni di euro, al quale si aggiungerebbero 350 milioni per riqualificare il Policlinico e - parallelamente - un altro investimento da circa 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Calcolatrice alla mano Modena intercetterebbe 1 miliardo e 60 milioni di investimenti. Non male in un 'quadro di risorse decrescenti' a causa dei tagli Statali.

