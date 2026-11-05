Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

'Di fronte all’ipotesi di un nuovo grande polo a Baggiovara, Mirandola deve partecipare fin dall’inizio alla definizione delle scelte che riguarderanno reparti, personale, posti letto e investimenti. Il Consiglio ha indicato una direzione precisa, prima si definiscono i bisogni sanitari e le funzioni di ciascun ospedale, poi si decidono i grandi interventi edilizi. Il Santa Maria Bianca deve essere una componente essenziale di una rete provinciale realmente policentrica, con servizi da un lato adeguati ai bisogni più diffusi della popolazione e dall’altro attività specialistiche qualificate, capaci anche di ridurre le liste d’attesa e attrarre professionisti.
Tirabassi sottolinea la necessità del territorio di avere una posizione chiara e unita, l’attenzione del consiglio comunale ha posto l’attenzione ai bisogni sanitari quotidiani dei cittadini e la partecipazione lungo tutte le fasi di costruzione del nuovo PAL. Gli studi e le elaborazioni dovranno essere messi tempestivamente a disposizione dei soggetti coinvolti, affinché professionisti, istituzioni e società civile possano contribuire sulla base di informazioni complete.
Il documento chiede inoltre di valutare, attraverso uno studio di fattibilità, una maggiore integrazione tra AUSL e Azienda ospedaliero-universitaria, fino alla possibile costituzione di un’azienda sanitaria unica provinciale, verificandone i benefici e le garanzie per tutti i territori.
'Ora questo mandato deve tradursi in un’iniziativa concreta in CTSS e nei confronti della Regione. La valorizzazione del Santa Maria Bianca deve trovare posto negli atti di programmazione, nelle dotazioni di personale e nell’assegnazione delle risorse. Come Forza Italia seguiremo questo percorso con determinazione: il futuro della sanità provinciale si costruisce dando voce e prospettive anche a Mirandola', conclude Tirabassi.