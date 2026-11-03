Modena, sgombero Costellazioni. Platis (Fi): 'Il Comune non risponde sui controlli'

'Il vicesindaco Francesca Maletti non ha ancora risposto nel merito alle contestazioni puntuali e documentate che abbiamo sollevato. Dopo il trasferimento di 114 persone disposto dal Comune sono in corso anche i trasferimenti dei richiedenti asilo, una trentina secondo quanto riportato dalla stampa. Eppure l’Amministrazione comunale continua a non fornire risposte sulle verifiche effettuate, sulle autorizzazioni della struttura e sulle incongruenze che abbiamo denunciato'. Lo dichiarano Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Giovanni Botti, segretario cittadino di Modena.

'È paradossale che un Comune che ha voluto istituire una delega specifica alla Legalità e alla Trasparenza, affidandola all’assessore Vittorio Ferraresi, lasci avvolta nel mistero una vicenda così delicata. Qui non stiamo discutendo di opinioni politiche, ma di un immobile che ha ospitato quasi 500 persone, di appalti pubblici milionari, di famiglie fragili con bambini e di interventi di adeguamento igienico-sanitario e antincendio. Possibile che nessuno ritenga doveroso spiegare pubblicamente quali controlli siano stati svolti e quali criticità siano state riscontrate? Chi doveva vigilare? Chi ha verificato i requisiti dell’immobile? Come è possibile che il Comune abbia aggiudicato un nuovo appalto nell’agosto scorso e che oggi si renda necessario trasferire gli ospiti per consentire interventi di adeguamento?

Sono domande alle quali Maletti non ha ancora risposto nel merito'.

'Il trasferimento degli ospiti non può servire a chiudere la vicenda né a cancellare anni di problemi. Le persone fragili meritano dignità e sicurezza, i residenti meritano di riavere il proprio quartiere e i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi pubblici - chiude Platis -. Se a Modena esiste un assessore alla Legalità e alla Trasparenza, questo è il momento di dimostrarne l’utilità. Maletti e Ferraresi rendano pubblici gli atti: planimetrie aggiornate, autorizzazioni antincendio, verbali dei controlli e stato del contratto con il gestore. Il tempo delle risposte evasive è finito'.