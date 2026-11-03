4 Novembre, Casa per la Pace Modena: 'La memoria non diventi celebrazione della guerra'

Ricordare la vittoria nella Grande Guerra non deve significare esaltare il conflitto né trasformare il 4 novembre in una celebrazione della guerra. È questo il messaggio lanciato da Casa per la Pace Modena in occasione della ricorrenza, con un appello a rimettere al centro la memoria delle vittime, la riflessione sulle conseguenze dei conflitti e la costruzione di una concreta cultura della pace.

Nel comunicato diffuso in vista della giornata, l'associazione esprime preoccupazione per quella che definisce una crescente corsa al riarmo, funzionale al ripristino della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Una prospettiva che, secondo Casa per la Pace, contraddice lo spirito dell'articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra e attribuisce alla pace anche un importante valore educativo.

Da qui la necessità di contrastare quella che l'associazione definisce un'indebita militarizzazione della società, a partire proprio dai luoghi dell'educazione. Particolare attenzione viene rivolta alle scuole, dove la presenza sempre più frequente delle Forze Armate, secondo Casa per la Pace, rischia di contribuire a normalizzare la guerra, presentandola come una prospettiva inevitabile anziché favorire il pensiero critico, il dialogo e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

«La scuola deve essere uno spazio di pace e di educazione alla pace», sottolinea l'associazione,

richiamando anche il principio contenuto nel preambolo dello Statuto dell'Unesco: poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è proprio nelle menti che devono essere costruite le difese della pace.

Un richiamo che si traduce in un preciso invito rivolto alle nuove generazioni: offrire strumenti per comprendere le cause delle guerre, sviluppare una cultura dei diritti e immaginare alternative alla violenza.

Per Casa per la Pace Modena, ricordare le vittime di tutti i conflitti non significa dunque celebrare la guerra, ma assumersi la responsabilità di lavorare affinché tragedie simili non si ripetano.

Il messaggio conclusivo è chiaro: il 4 novembre non sia una festa della guerra, ma un'occasione di memoria storica, unità civile e impegno per la pace.