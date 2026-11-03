Interrogazione Fdi: 'Futuro sanità modenese non si decide a porte chiuse. Mezzetti renda pubblici atti di Palagano'

'Gli annunci che portano al declassamento del Policlinico di Via Del Pozzo e alla realizzazione di un nuovo Policlinico a Baggiovara con un investimento di oltre 550 milioni di euro continuano ad essere caratterizzati da mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni rappresentative cittadine rappresentate dai consigli comunali che va denunciata in modo molto netto e senza tentennamenti'. Così Luca Negrini ed Elisa Rossini capogruppo e vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d'Italia.





'Dopo l'annuncio da parte del sindaco Mezzetti alla stampa e il dibattito in Consiglio comunale provocato da una nostra interrogazione e durante il quale il sindaco ha ribadito che esiste questa volontà di riorganizzare la rete sanitaria territoriale concentrando tutti gli investimenti su Baggiovara, è arrivato un altro passaggio questa volta a porte chiuse. Ci riferiamo all'evento 'Salute Futura' che si è tenuto il 31 e il 31 ottobre 2026 a Palagano promosso sotto l'intestazione ufficiale della CTSS, il patrocinio di sponsor privati e con la partecipazione dei massimi vertici istituzionali ma a porte chiuse per cittadini e organi di informazione', continuano i consiglieri.





'Il Regolamento della CTSS riserva espressamente all'Assemblea plenaria dei sindaci l'adozione degli atti di maggior significato istituzionale e le funzioni di programmazione locale

e impone precise garanzie procedurali: convocazione formale, ordine del giorno, preventivo deposito degli atti, verbalizzazione integrale e voti, nonché pubblicità delle deliberazioni e promozione di momenti pubblici di confronto con i cittadini. Ci chiediamo quando ci sarà trasparenza sugli annunci della riorganizzazione della sanità modenese perché sino ad ora questa trasparenza è mancata. Riteniamo altresì che chi governa la cosa pubblica abbia il dovere politico e giuridico di garantire una netta separazione tra le funzioni pubbliche di programmazione sanitaria, le attività provate di formazione e i flussi finanziari di imprese private, evitando qualsiasi opacità o potenziale conflitto di interessi', affermano i consiglieri.





'Per queste ragioni abbiamo depositato una interrogazione in Consiglio comunale per sapere a quale titolo l'evento 'Salute Futura' ha utilizzato l'intestazione ufficiale della CTSS, per quale ragione politica si è scelto di illustrare le linee di riorganizzazione ospedaliera Policlinico-Baggiovara in un seminario informale e blindato a Palagano, quale sia stato il costo complessivo della due giorni e chi lo abbia sostenuto e se il sindaco intenda trasmettere immediatamente ai consiglieri comunali tutti gli atti organizzativi e i documenti presentati a Palagano', concludono i consiglieri.