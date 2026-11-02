Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bilanci comunali 2027, le richieste di commercio e imprese: 'Modena frena, la politica ci ascolti'

Bilanci comunali 2027, le richieste di commercio e imprese: 'Modena frena, la politica ci ascolti'

Le proposte di Confesercenti, Lapam e Cna in vista della discussione dei bilanci: no all'aumento delle tasse locali, stop ai giganti commerciali

2 minuti di lettura
Il sistema economico modenese resiste, ma mostra preoccupanti crepe. Se la manifattura corre (+9,5%), il commercio al dettaglio crolla (-14,8%), piegato dai costi energetici, dall'incertezza economica e dalla crisi dei consumi. In vista della discussione sui Bilanci di previsione 2027, le quattro principali associazioni di categoria del territorio – Confesercenti, CNA, Confcommercio e Lapam Confartigianato – fanno fronte comune e presentano un pacchetto di proposte urgenti ai Comuni della provincia.
Il messaggio alla politica riguarda soppratutto tasse, imposte e tariffe: congelare la pressione fiscale locale e sostenere l'economia reale. Le categorie chiedono di non aumentare IMU, IRPEF e Canone Unico, azzerare la tassa sui mercati, applicare tariffe rifiuti più eque e stabilire regole certe sulla tassa di soggiorno, vincolandone l'incasso alla sola promozione turistica.

 

Per contrastare la desertificazione dei centri abitati, le associazioni propongono un Fondo per la rigenerazione urbana con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per le piccole attività, dando priorità ai giovani under 35, all'imprenditoria femminile e al riuso dei locali sfitti. Al contempo, si chiede uno stop deciso a nuove grandi strutture di vendita e ai parchi commerciali, puntando invece sulla riqualificazione delle storiche aree artigianali e dei villaggi produttivi.

 

Tra i nodi critici figurano anche l'emergenza
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
casa (con alloggi accessibili indispensabili per attirare lavoratori), il completamento delle grandi opere infrastrutturali (Cispadana, Bretella e Pedemontana) e la richiesta di un controllo rigoroso sugli affitti brevi per tutelare l'offerta ricettiva tradizionale. Sul fronte della sicurezza, l'appello è a rafforzare la videosorveglianza nelle zone industriali e alzare la Questura di Modena in fascia A.

 

'Chiediamo un dialogo costruttivo e aperto – concludono in una nota congiunta le organizzazioni, per preservare la tenuta sociale ed economica del territorio. Solo lavorando insieme tra istituzioni e imprese potremo garantire un futuro di sviluppo ai Comuni modenesi'.

 

Nella foto, scorcio di Piazza Grande e del Municipio di Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Non solo cena, ma aperitivi Doc per i Giovedì Gastronomici

Non solo cena, ma aperitivi Doc per i Giovedì Gastronomici

Caro carburanti: agenti di commercio in ginocchio chiedono credito di imposta al 20%

Caro carburanti: agenti di commercio in ginocchio chiedono credito di imposta al 20%

Carpi, il sindaco è volato a Shanghai con delegazione Aimag, Opas, Garc e Cna: 'Missione istituzionale'

Carpi, il sindaco è volato a Shanghai con delegazione Aimag, Opas, Garc e Cna: 'Missione istituzionale'

Commercio: nel modenese perse 769 imprese in 6 anni, Bottura firma la proposta di legge Confesercenti

Commercio: nel modenese perse 769 imprese in 6 anni, Bottura firma la proposta di legge Confesercenti

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Articoli Recenti Sicurezza a Modena, la parola a chi ogni giorno è in prima linea: incontro pubblico con le Forze dell’Ordine

Sicurezza a Modena, la parola a chi ogni giorno è in prima linea: incontro pubblico con le Forze dell’Ordine

Policlinico svuotato, al convegno blindato di Palagano tante risate: nemmeno il centrodestra contesta la linea Mezzetti-Altini

Policlinico svuotato, al convegno blindato di Palagano tante risate: nemmeno il centrodestra contesta la linea Mezzetti-Altini

Primo tempo da grande e il Giacobazzi resta capolista

Primo tempo da grande e il Giacobazzi resta capolista

Anm E-R contro De Cicco ed Esposito: 'Basta ricostruzioni strumentali su storia personale magistrato'

Anm E-R contro De Cicco ed Esposito: 'Basta ricostruzioni strumentali su storia personale magistrato'