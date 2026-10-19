Non solo cena, ma aperitivi Doc per i Giovedì Gastronomici

Un compleanno importante, quello dei 20 anni dei Giovedì gastrnomici la rassegna della grande cucina modenese, da gustare in cene (e da quest'anno in aperitivi), ogni giovedì, in 21 ristoranti di Modena e provincia. Con menù basati su prodotti DOP, DOC e IGP del territorio modenese.Promossa da Confesercenti Modena e FIEPET (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), la rassegna, presentata questa mattina, è diventata negli anni un appuntamento fisso per chi ama la cucina del territorio e un'occasione concreta per sostenere le attività di ristorazione locali. Un percorso tra sapori autentici e atmosfere conviviali, che avvicina il pubblico alle eccellenze modenesi e rafforza il legame con chi le porta in tavola ogni giorno.A Carpi Ristorante L'Incontro e Rosmarino Generi Vari; a Formigine Ristorante Nero Balsamico; a Mirandola Acetone Bottega & Cucina; a Modena Accademia by Italo, Fà a Mòd, Maxelâ Passione in Carne, Noi Osteria Contemporanea, Osteria Cucina Estense, Osteria di Modena Rossi, Remondini, Ristretto Vicolo Coccapani, Vecchia Pirri; a Montale Trattoria MODErNA; a Nonantola L'Enoteca dell'Orologio, La Nunziadêina, La Piazzetta del Gusto; a San Prospero Foresteria Cavicchioli; a Savignano sul Panaro Ristorante La Spiaggetta; a Spilamberto Antica Trattoria Ponte Guerro eLa Stria della Mamma.Ventuno ristoranti, un'unica anima: quella di una cucina che parte dalle eccellenze DOP, DOC e IGP e le porta in tavola con un tocco di creatività. Nei menù si va dal flan di Parmigiano Reggiano DOP con Aceto Balsamico di Modena IGP allo gnocco fritto con prosciutto di Modena DOP, dai tortellini in crema di Parmigiano Reggiano DOP al risotto all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP in cialda croccante di Parmigiano Reggiano DOP. Tra i secondi, accanto al cotechino di Modena IGP con purè di patate, spiccano la guancia di maiale al Cordiale di Lambrusco di Modena DOC e il guancialotto all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP con cipolline borrettane. A chiudere, dolci della tradizione e più contemporanei: dalla Zuppa Inglese al gelato di fior di ricotta del caseificio Rosola con amarene all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Grande novità della 20ª edizione sono gli aperitivi gastronomici, una formula più informale e conviviale che affianca i tradizionali menù cena. Sei i locali che aderiscono, con prezzi che vanno dai 15 ai 22 euro a persona, tra Mirandola, Nonantola, Modena, Carpi e Spilamberto.Ogni menù abbina assaggi del territorio a un drink, in molti casi a base di Lambrusco: dal taglierino con prosciutto di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi e tagliatella di mortadella Favola con carciofi alla brace in Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, servito con uno spritz di casa al Lambrusco di Sorbara DOC, ai calzagatti con fonduta di Parmigiano Reggiano DOP, fino ai taglieri misti con gnocco fritto da gustare con un Lambrospritz o con un calice di vino a scelta. Per partecipare basta prenotare direttamente nel locale scelto, specificando 'Menù Giovedì Gastronomici'.

I piatti sono preparati e realizzati con i prodotti tipici del territorio DOC, DOP e IGP, in particolare l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, il Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto di Modena DOP e il Lambrusco DOC.Per tutta la durata della rassegna, dal 22 ottobre al 26 novembre, i ristoranti aderenti propongono un menù degustazione a prezzo speciale, a partire da 30 fino a 45 euro a persona, con coperto e in molti casi anche bevande incluse.Torna anche la fidelity card, da richiedere direttamente nei locali: ogni ristorante visitato regala un timbro e più timbri si raccolgono, più ricchi sono i premi enogastronomici offerti dai Consorzi e dagli sponsor.Il concorso è riservato ai menù cena e non agli aperitivi. Regolamento completo e lista dei premi sono consultabili su www.giovedigastronomici.it.Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno è stato realizzato un pratico libretto tascabile con tutti i riferimenti dei ristoranti, la descrizione dei menù offerti e i relativi prezzi. Un utile vademecum in distribuzione gratuita presso tutte le sedi di Confesercenti Modena, i ristoranti e i punti informativi dei maggiori comuni della provincia.

'Arrivare alla ventesima edizione è un traguardo importante, che dimostra quanto questa rassegna sia apprezzata dal pubblico - dichiara. I Giovedì Gastronomici sono, dalla prima edizione, un'opportunità importante per le attività: generano affluenza, riuniscono ristoratori e ristoratrici sotto un'unica insegna e danno visibilità alle nostre produzioni di qualità. Per festeggiare questo compleanno abbiamo deciso di ampliare l'offerta con gli aperitivi gastronomici, un'occasione in più per scoprire i sapori modenesi in un'atmosfera più conviviale. Un grazie di cuore ai Consorzi, ai partner e agli sponsor che da vent'anni sono al nostro fianco e contribuiscono al successo della rassegna.»'Ereditare il coordinamento di un appuntamento storico come i Giovedì Gastronomici, giunto al suo ventesimo anniversario, significa dare nuova energia a una grande festa del territorio. Questa rassegna - commenta- non è solo un omaggio alle nostre radici culinarie, ma una leva strategica per sostenere la ristorazione locale e promuovere la qualità delle nostre materie prime. Con il debutto della formula aperitivo, rendiamo il gusto modenese ancora più accessibile, inclusivo e vicino ai giovani''Negli anni abbiamo sviluppato una strategia di comunicazione integrata, capace di valorizzare la rassegna attraverso linguaggi e canali diversi - spiegaL'obiettivo è raccontare i Giovedì Gastronomici in modo contemporaneo, mettendo al centro i ristoranti e le loro proposte culinarie. Dai social ai media tradizionali, fino al libretto della rassegna, ogni strumento contribuisce a far conoscere e vivere un'esperienza che unisce cultura gastronomica, territorio e innovazione'.I Giovedì Gastronomici sono promossi da Confesercenti Modena e FIEPET Confesercenti Modena, con il contributo della CCIAA di Modena e dei principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese: Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP e Consorzio Tutela Lambrusco DOC. L'iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio della Provincia di Modena e del Comune di Modena. Un ringraziamento speciale agli sponsor: Bper Banca, Caffè Cagliari, Chiarli Vini, Museo del Vino Gavioli, La Lambruscheria.

Nella foto da sx: Michela Iorio, Consorzio tutela Aceto Balsamico Modena IGP, Simona Sighinolfi (Coordinatrice Area Turismo e Pubblici Esercizi di Confesercenti Modena), Andrea Bortolamasi (Assessore Comune di Modena con delega al Turismo, Cultura e Centro storico), Alessio Bardelli (Responsabile comunicazione Giovedì Gastronomici) e Mauro Rossi (Presidente FIEPET Confesercenti Modena) e Chiara Crepaldi, Consorzio tutela Lambrusco DOC., oggi alla presentazione della rassegna.