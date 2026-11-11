Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Stephan Bencivenga, dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri descrive l'episodio nel corso dell'incontro organizzato da Modena Merita di più: 'La gente deve sapere cosa succede nel nostro lavoro'

1 minuto di lettura

Un uomo arrestato per furto con arnesi da scasso ancora in suo possesso, che davanti al giudice nel processo per direttissima dichiara di essere in quel posto per fare le pulizie, viene creduto e liberato subito, tra la sconforto e la delusione dei Carabinieri che lo hanno arrestato. A raccontare l'episodio, avvenuto alcuni giorni fa in provincia di Modena, è Stephan Bencivenga, della segreteria regionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, nel corso delll'evento sulla sicurezza organizzato a Modena dal Comitato Civco Modena Merita di più.

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza, il sistema pubblico non regge più: il 'grido' delle forze dell'ordine

Sicurezza, il sistema pubblico non regge più: il 'grido' delle forze dell'ordine

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Carabinieri, gli sguardi che proteggono: presentato il Calendario 2027 dell'Arma

Carabinieri, gli sguardi che proteggono: presentato il Calendario 2027 dell'Arma

Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi

Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi

Matrimoni forzati, una piaga sempre più evidente anche a Modena

Matrimoni forzati, una piaga sempre più evidente anche a Modena

Modena, Ca' Nostra compie 10 anni: esperienza pionieristica di assistenza alle persone con demenza

Modena, Ca' Nostra compie 10 anni: esperienza pionieristica di assistenza alle persone con demenza

Carpi, a un anno Marta sente per la prima volta: grazie all'impianto cocleare imparerà a comunicare

Carpi, a un anno Marta sente per la prima volta: grazie all'impianto cocleare imparerà a comunicare