Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Un uomo arrestato per furto con arnesi da scasso ancora in suo possesso, che davanti al giudice nel processo per direttissima dichiara di essere in quel posto per fare le pulizie, viene creduto e liberato subito, tra la sconforto e la delusione dei Carabinieri che lo hanno arrestato. A raccontare l'episodio, avvenuto alcuni giorni fa in provincia di Modena, è Stephan Bencivenga, della segreteria regionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, nel corso delll'evento sulla sicurezza organizzato a Modena dal Comitato Civco Modena Merita di più.



