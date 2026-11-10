Matrimoni forzati, una piaga sempre più evidente anche a Modena

Si è concluso con una partecipazione numerosa e un forte interesse il percorso formativo “Matrimoni forzati: riconoscere, proteggere, tutelare. Dalla valutazione del rischio alla presa in carico legale in una prospettiva transnazionale”, promosso dal Centro Antiviolenza VivereDonna APS il 5 e 6 novembre, con il patrocinio dell'Unione delle Terre d'Argine. La formazione ha registrato un'ampia adesione da parte delle professioniste e dei professionisti del territorio, confermando quanto il tema sia sentito e quanto sia necessario disporre di competenze specifiche per affrontare situazioni spesso complesse e delicate. Particolarmente significativa è stata la presenza delle operatrici e degli operatori dei Servizi Sociali, che hanno partecipato numerose, insieme alle professioniste del Consultorio, alle mediatrici interculturali della Cooperativa Gulliver e alle operatrici del servizio di mediazione del Mantello, oltre alle operatrici di VivereDonna e alle altre professionalità coinvolte nella rete territoriale.

Le due giornate sono state condotte da Tiziana Dal Pra, fondatrice dell'Associazione Trama di Terre di Imola, e dall'avvocata Cristina Laura Cecchini, esperta di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale. Le relatrici hanno affrontato il fenomeno da prospettive diverse ma complementari, offrendo strumenti teorici e operativi fondamentali per riconoscere i segnali di rischio, costruire percorsi di ascolto e protezione rispettosi dell'autodeterminazione delle donne, conoscere gli strumenti giuridici disponibili e affrontare anche le situazioni caratterizzate da una dimensione transnazionale.

La formazione ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra professionalità e servizi diversi, permettendo di condividere conoscenze, esperienze e possibili modalità di intervento. Il fenomeno dei matrimoni forzati sta emergendo con sempre maggiore evidenza anche nel nostro territorio. Si tratta di una realtà che richiede attenzione, capacità di lettura e preparazione, evitando sottovalutazioni e risposte frammentate. Per questo è fondamentale che chi può entrare in contatto con donne e ragazze a rischio sappia riconoscere le situazioni, comprendere i segnali e attivare tempestivamente percorsi adeguati di tutela. La partecipazione così ampia e la presenza qualificata dei diversi servizi territoriali confermano l'importanza di investire nella formazione e nel lavoro di rete. Nessun servizio può affrontare da solo un fenomeno così complesso. 'È necessario costruire competenze condivise, rafforzare la collaborazione e garantire risposte coordinate, mettendo sempre al centro i diritti, la libertà e l'autodeterminazione delle donne. Il percorso formativo si conclude quindi non come un punto di arrivo, ma come un'occasione per consolidare una rete territoriale più consapevole e preparata, capace di riconoscere il fenomeno e intervenire in modo tempestivo ed efficace' - spiega il Centro Antiviolenza VivereDonna.