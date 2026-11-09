Aria, pastore svizzero che migliora la vita in ospedale

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con le Strutture del Dipartimento Materno – Infantile ha iniziato il percorso di Pet Therapy per i bambini ricoverati nelle degenze di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e con i piccoli che devono affrontare procedure in Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Modena. Scopo del progetto è valutare i benefici della relazione con gli animali in pazienti con patologie croniche o che debbano sostenere procedure, le quali possono rappresentare motivo di ansia e stress per il bambino e la famiglia. Il progetto, che rientra tra quelli di umanizzazione delle cure promossi dall’AOU di Modena, è stato possibile grazie al supporto, tra l’altro, di Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni e dell’Associazione Fiol d’la Schifosa.

