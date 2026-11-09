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Aria, pastore svizzero che migliora la vita in ospedale

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In pediatria con medici e operatori della cooperativa Lune nuove che gestisce il progetto Per Therapy

1 minuto di lettura

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con le Strutture del Dipartimento Materno – Infantile ha iniziato il percorso di Pet Therapy per i bambini ricoverati nelle degenze di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e con i piccoli che devono affrontare procedure in Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Modena. Scopo del progetto è valutare i benefici della relazione con gli animali in pazienti con patologie croniche o che debbano sostenere procedure, le quali possono rappresentare motivo di ansia e stress per il bambino e la famiglia. Il progetto, che rientra tra quelli di umanizzazione delle cure promossi dall’AOU di Modena, è stato possibile grazie al supporto, tra l’altro, di Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni e dell’Associazione Fiol d’la Schifosa.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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