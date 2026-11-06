Modena, Policlinico e Baggiovara, De Pascale conferma i 550 milioni: 'Stima di Mezzetti corretta'

'La stima fatta dal sindaco rispetto alle esigenze di investimento della sanità modenese secondo noi è una stima corretta. Nei prossimi anni la sanità modenese avrà bisogno di almeno 500 milioni di euro di investimenti sulle proprie strutture. Ma per investire una cifra così importante sul Policlinico e su Baggiovara, va fatto con una visione complessiva'. Lo ha affermato oggi il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, a Modena in occasione della presentazione del percorso di Pet Therapy Relazionale Integrata per i bambini ricoverati nelle degenze di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico.

La domanda che abbiamo posto è stata chiara: c'è un piano di un nuovo policlinico, dove trasferire le eccellenze a Baggiovara sul quale la Regione, a detta del sindaco Mezzetti, avrebbe dimostrato grande interesse e sarebbe anche pronta ad investire. A che punto siamo anche su questo mezzo miliardo di euro?





'Oggi devo derogare alla mia frase tipo, secondo cui solo le persone curano le persone: oggi anche gli animali curano le persone con la pet therapy, però la grande eccellenza della sanità modenese sono gli uomini e le donne che ci lavorano - ha risposto De Pascale -. Quelli che lavorano a Policlinico, quelli che lavorano a Baggiovara, quelli che lavorano in tutta la rete ospedaliera. Noi riteniamo, siamo convinti, che sulla sanità si deve investire.

Basta visitare i nostri ospedali: spesso hanno strutture che non sono al passo coi tempi e quindi abbiamo la necessità di mettere in campo risorse ingenti di investimenti e la stima fatta dal sindaco rispetto alle esigenze di investimento della sanità modenese, secondo noi è una stima corretta. Nei prossimi anni la sanità modenese avrà bisogno di almeno 500 milioni di euro di investimenti sulle proprie strutture. Per investire una cifra così importante sul Policlinico e su Baggiovara, va fatto con una visione complessiva e quindi ci sono attività che devono essere svolte qui nel cuore della città e ci sono attività che sono rivolte a tutta la provincia, a tutta l'Italia, che forse logisticamente ha più senso collocare a Baggiovara. Stanno lavorando i professionisti della sanità modenese, la comunità modenese, i sindaci modenesi, per avere un piano strategico. La Regione è disponibile a investire e abbiamo anche fatto cose complicate nei nostri bilanci per avere le risorse per poterlo fare. Non parliamo di qualcosa di imminente del bilancio dell'anno prossimo, parliamo di una visione di prospettiva e quando le risorse sono poche, prima di spenderle bisogna avere un piano strategico'.