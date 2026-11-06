Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, Muzzarelli resta granitico nel suo 'no': la sfida con Mezzetti è appena iniziata

Policlinico svuotato, Muzzarelli resta granitico nel suo 'no': la sfida con Mezzetti è appena iniziata

E Lenzini col mantra de 'il cuore del Policlinico deve restare in via del Pozzo', continua goccia dopo goccia a scavare sulle fondamenta del progetto-Mezzetti

2 minuti di lettura

Ora la strategia dell'asse Altini-Mezzetti-Fabi sul caso-Policlinico è continuare a parlarne senza parlarne più. Con la spalla del Partito Democratico provinciale guidato dall'alleato di Mezzetti, Massimo Paradisi, il sindaco di Modena apre una serie di incontri sul territorio sulla riorganizzazione della sanità, ma senza mai citare il nocciolo della questione: cosa sarà del Policlinico di Modena?

Parlarne senza parlarne, nelle locandine, così come nei comunicati ufficiali la parola 'Policlinico' è tabù, un po' come 'ho sbagliato' per il Fonzie degli indimenticati giorni felici.


Una strategia del silenzio urlato che forse può portare qualche risultato nell'immediato, ma che alla lunga non può reggere. I nodi chiave infatti non possono non venire allo scoperto.

Si vuole o non si vuole ridurre l'ospedale della città a nosocomio per la bassa e media complessità? Si vuole o non si vuole costruire alloggi al posto degli ambulatori svuotati? Si pensa davvero che la Regione possa investire solo sulla città di Modena circa 900 milioni di euro (550 milioni sul futuribile ospedale di Baggiovara e 350 milioni sulla ristrutturazione del Policlinico).

Domande che, per quanto si possa essere bravi nel giocare con le parole e nell'antica arte della politica, hanno una risposta netta.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
O sì o no.


Per ora Mezzetti, accettando il piano del Dg Mattia Altini, braccio destro del presidente della Regione Michele De Pascale, ha risposto sì. Sì al declassamento, sì agli alloggi e sì ai 900 milioni.

Ma il fronte del 'no' per quanto battuto nella prima battaglia (il Pd di Diego Lenzini è vero è rimasto inizialmente tramortito in Consiglio comunale sotto la sorveglianza del consigliere regionale mezzettina di ferro Ludovica Ferrari), si sta ricompattando.

Gian Carlo Muzzarelli è rimasto granitico sul fronte contrario e - nonostante il convegno blindato di Palagano, con tanto di Parmigiano Reggiano donato a conclusione della due giorni - il suo veto non si è modificato di un centimetro.

Ora anche il Pd della città del segretario cittadino Lenzini si sta riallineando sulle posizioni critiche. I modi certo non sono quelli irruenti dell'ex sindaco Muzzarelli, ma Lenzini col mantra de 'il cuore del Policlinico deve restare in via del Pozzo', continua goccia dopo goccia a scavare sotto le fondamenta della casa architettata da Mezzetti.

Del resto la consapevolezza della posta in palio non sfugge a nessuno: depotenziare il Policlinico non sarebbe compreso dai modenesi e - anche in termini elettorali - proseguire su questa strada potrebbe avere un effetto valanga non gestibile.

Insomma si tratta di una partita che si gioca sul lungo periodo e la sfida, dopo l'istrionica vittoria di Mezzetti in apertura, è appena iniziata.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Policlinico svuotato, la promessa solenne di Mezzetti è sconcertante: i modenesi non sono cavie'

'Policlinico svuotato, la promessa solenne di Mezzetti è sconcertante: i modenesi non sono cavie'

Policlinico svuotato, Mezzetti col Pd provinciale inizia il tour nei Comuni per promuovere l'idea: si parte a San Cesario

Policlinico svuotato, Mezzetti col Pd provinciale inizia il tour nei Comuni per promuovere l'idea: si parte a San Cesario

Nuovo archivio robotizzato al Policlinico di Modena: gestirà fino 120.000 campioni biologici

Nuovo archivio robotizzato al Policlinico di Modena: gestirà fino 120.000 campioni biologici

Modena al centro della scena gastronomica mondiale: al Gatto Verde il premio per la migliore chef donna

Modena al centro della scena gastronomica mondiale: al Gatto Verde il premio per la migliore chef donna

Rifiuti Modena, l'assessore all'ambiente Molinari: 'La Tari è aumentata e potrebbe aumentare anche nel futuro'

Rifiuti Modena, l'assessore all'ambiente Molinari: 'La Tari è aumentata e potrebbe aumentare anche nel futuro'

Modena, via Repubblica Montefiorino, Rossini (Fdi) contro Maletti: 'Forti perplessità sulla gestione Agenzia Casa'

Modena, via Repubblica Montefiorino, Rossini (Fdi) contro Maletti: 'Forti perplessità sulla gestione Agenzia Casa'

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Policlinico di Modena svuotato, ha vinto Mezzetti: Muzzarelli punito per la battaglia più giusta mai combattuta

Policlinico di Modena svuotato, ha vinto Mezzetti: Muzzarelli punito per la battaglia più giusta mai combattuta

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, la boutade irricevibile sul Policlinico vale a Mezzetti tre vittorie sul Pd e una sulla stampa

Modena, la boutade irricevibile sul Policlinico vale a Mezzetti tre vittorie sul Pd e una sulla stampa

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Sanità Modena, il Partito provinciale parla di tutto ma non cita mai la parola 'Policlinico'

Sanità Modena, il Partito provinciale parla di tutto ma non cita mai la parola 'Policlinico'

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, Policlinico svuotato: al summit Pd con Muzzarelli, Mezzetti ottiene di spostare il dibattito dalla città alla provincia

Modena, Policlinico svuotato: l'effimera vittoria di Mezzetti sul Pd pone le basi per una clamorosa sconfitta elettorale

Modena, Policlinico svuotato: l'effimera vittoria di Mezzetti sul Pd pone le basi per una clamorosa sconfitta elettorale

Modena, Mezzetti col vento in poppa dopo il caso Policlinico svuotato: idea lista civica trasversale per azzerare il Pd

Modena, Mezzetti col vento in poppa dopo il caso Policlinico svuotato: idea lista civica trasversale per azzerare il Pd