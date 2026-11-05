Rifiuti Modena, l'assessore all'ambiente Molinari: 'La Tari è aumentata e potrebbe aumentare anche nel futuro'

È stata inaugurata questa mattina dal sindaco Massimo Mezzetti, dall’assessore all’Ambiente del Comune di Modena Vittorio Molinari e dal Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera, Giulio Renato, la quinta stazione ecologica di Modena denominata “Pitagora”, in continuità con gli altri quattro centri di raccolta per rifiuti differenziati già presenti in città. Alla festa hanno partecipato anche una settantina di piccoli studenti della scuola primaria Giovanni XXIII che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno potuto approfondire i temi della raccolta differenziata cimentandosi in eco-games e laboratori di riciclo.

'La Tariffa è aumentata, abbiamo fatto degli investimenti e potrebbe aumentare anche nel futuro, ma a fronte di una qualità del servizio che deve senz'altro migliorare - ha detto l'assessore Molinari ai microfoni di Tvqui -. I cittadini si lamentano della qualità e in parte hanno ragione: se aumentano le tariffe, a un maggior pagamento deve corrispondere una migliore qualità. Se le due cose non vanno insieme hanno ragione al 100% i cittadini'.

E sull'inceneritore Molinari, dopo l'analisi del Comitato Modena Salute Ambiente, afferma che 'la quantità dell'indifferenziata è in diminuzione, ma è vero che l'inceneritore brucia anche l'indifferenziato delle imprese, i cosiddetti rifiuti speciali. Quel capitolo non lo abbiamo ancora affrontato e lo affronteremo per diminuire la quota dell'indifferenziato delle imprese'.