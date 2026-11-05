Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Repubblica Montefiorino, Rossini (Fdi) contro Maletti: 'Forti perplessità sulla gestione Agenzia Casa'

Modena, via Repubblica Montefiorino, Rossini (Fdi) contro Maletti: 'Forti perplessità sulla gestione Agenzia Casa'

'In questo caso il privato ha la certezza di incassare i canoni dal Comune mentre il Comune non ha altrettanta certezza di incassare dagli occupanti'

2 minuti di lettura

'Nel gennaio 2026 abbiamo depositato una interrogazione per capire come il Comune intendeva intervenire sulla situazione di degrado e di occupazioni abusive all'interno dell'immobile situato in via Repubblica di Montefiorino ai civici 35-39 di proprietà di un fondo gestito da Torre SGR Spa. L'interrogazione è ancora senza risposta nonostante siano ormai ampiamente decorsi i 30 giorni previsti dal regolamento del Consiglio comunale e ora apprendiamo tramite un comunicato stampa del Comune che l'immobile è stato oggetto di una convenzione che prevede che l'immobile verrà riqualificato dalla proprietà e locato al Comune tramite Agenzia Casa che poi concederà gli alloggi', così Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d'Italia.


'Dobbiamo evidenziare come questa modalità di agire bypassando il Consiglio comunale che è organo di indirizzo non è improntata al rispetto istituzionale. I consiglieri comunali anche di minoranza hanno diritto di avere le informazioni nei tempi previsti dal regolamento anche al fine di fare proposte di indirizzo dell'operato della Giunta. Per quanto ci riguarda prima di procedere come ha deciso la Giunta sull'immobile di Via Montefiorino situato ai civici 35-39 avremmo verificato come è la situazione nell'altro immobile situato ai civici 25-29 che ha visto negli anni scorsi realizzarsi una soluzione identica.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Non si ripetono scelte senza prima avere verificato se quelle già fatte hanno dato buoni risultati per i cittadini modenesi. E da quanto ci risulta da quando Agenzia Casa ha iniziato a concedere gli immobili ai civici 25-29 il degrado nella zona è aumentato', afferma Rossini.


'Noi abbiamo forti perplessità sulla gestione da parte di Agenzia Casa che abbiamo manifestato più volte, sui controlli sugli occupanti gli immobili concessi necessari per garantire ai residenti della zona sicurezza e decoro e sull'effettivo recupero dei canoni di locazione necessario perché questo genere di accordi siano sostenibili dal bilancio del Comune. Va infatti rilevato che in questo caso il privato ha la certezza di incassare i canoni dal Comune mentre il Comune non ha altrettanta certezza di incassare dagli occupanti degli alloggi e se il Comune non incassa si verifica una perdita inevitabile', spiega Rossini.


'Non siamo soddisfatti quindi della soluzione sia per il mancato confronto in Consiglio comunale sia perché i toni trionfalistici dell'assessore Maletti e del capogruppo del PD Lenzini non hanno basi solide: ci devono dire se i residenti della zona sono soddisfatti della gestione e se i canoni sono tutti regolarmente incassati dal Comune.

Solo dopo avere ricevuto risposta a queste domande potremo definire l'iniziativa della Giunta come una iniziativa nell'interesse dei modenesi', conclude Rossini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Multipiano Modena, Fi: 'Mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'

Multipiano Modena, Fi: 'Mobilità sostenibile non si costruisce con nuove tariffe'

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

Modena: corriere sovraffollate, Paldino incontra Seta e Amo 

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

La politica da 'svecchiare': il post di Venturelli che profuma di candidatura

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

'Modena, il 2026 sarà ricordato come l’anno degli aumenti delle tariffe'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Modena, Policlinico svuotato, Pd conferma passaggio del dossier sul piano provinciale: 'Condivisione e collegialità'

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

Sanità nella Bassa, Fi: 'Riscrivere il Pal e rafforzare il Santa Maria Bianca'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

'Inceneritore Modena: in attesa del promesso spegnimento, aumentare indennizzo che Herambiente versa sugli speciali'

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale

Policlinico svuotato e convegno blindato a Palagano: da Fdi Modena scatta petizione per salvare l'ospedale