In provincia di Modena oltre 2,5 miliardi di risparmi in buoni e libretti postali

In Emilia-Romagna i Libretti di Risparmio e i Buoni Fruttiferi Postali, due strumenti di risparmio che vantano una lunga tradizione, continuano a rappresentare una scelta diffusa tra i cittadini. Secondo gli ultimi dati consuntivi relativi al primo semestre del 2026, sono oltre 1 milione e 398 mila i Libretti di Risparmio aperti dai residenti in regione, per un valore complessivo superiore a 5 miliardi e 243 milioni di euro. Sono invece oltre 2 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti, per un valore di investimento che supera 13 miliardi e 293 milioni di euro.In una regione che conta oltre 4,4 milioni di abitanti, il risparmio postale mantiene dunque un ruolo significativo. Bologna rappresenta il principale bacino regionale, seguita subito dopo dalla provincia di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, territori nei quali si registra una presenza particolarmente significativa di rapporti di risparmio, anche in relazione alla popolazione residente.

I dati della provincia di Modena evidenziano la forte presenza del risparmio postale nel territorio con oltre 161 mila tra Libretti di Risparmio ed oltre 184 mila Buoni Fruttiferi Postali per un valore complessivo che supera 2 miliardi e 330 milioni di euro.Statisticamente il 71% della popolazione della provincia di Modena possiede uno di risparmio come un buono fruttifero o un libretto di risparmio postale, equivalenti ad un 1 ogni 1,4 residenti.

'Nel cuore di un territorio dinamico e laborioso come quello di Maranello, il risparmio postale si conferma uno strumento solido e complementare ai progetti di vita delle persone. Che si tratti di mettere al sicuro i risparmi di una vita o di accantonare risorse per le nuove generazioni, i nostri sportelli rappresentano un presidio di prossimità insostituibile' – dichiara Antonella Piovaccari, direttrice dell’ufficio postale di Maranello.L’analisi dei dati evidenzia come il risparmio postale continui a rappresentare un punto di riferimento per milioni di cittadini. Dietro i numeri ci sono famiglie che accantonano risorse per il futuro dei propri figli, giovani che muovono i primi passi nella gestione del risparmio e pensionati che ricercano strumenti affidabili e facilmente accessibili.

'Una fiducia - sottolinea Poste Italiane in una nota - che si rinnova di generazione in generazione e che trova nella capillare presenza degli uffici postali uno dei suoi principali punti di forza. La rete degli uffici postali consente infatti di mantenere un rapporto diretto con i cittadini, offrendo assistenza e supporto nelle diverse esigenze legate alla gestione del risparmio.A questa presenza fisica si affianca una crescente digitalizzazione dei servizi.I titolari di Libretto Smart abilitati all’operatività online possono effettuare numerose operazioni direttamente tramite l’App e presso i 65 ATM Postamat presenti sul territorio della provincia di Modena, anche senza utilizzare la Carta Libretto'.

Nella foto, Antonella Piovaccari, direttrice dell’ufficio postale di Maranello.