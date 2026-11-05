Sul caso dell'annuncio del sindaco Massimo Mezzetti circa lo svuotamento del Policlinico di Modena, è venuto il tempo di fare piena chiarezza sull'aspetto economico dell'operazione. Il sindaco di Modena in Consiglio comunale (video sopra) ha dichiarato che i 550 milioni in arrivo dalla Regione sarebbero 'aggiuntivi' rispetto ai 320-350 milioni necessari per riqualificare il Policlinico.
'Mi sono solennemente impegnato, davanti a tutti i sindaci dell'ufficio di presidenza della Ctss e ai direttori generali delle Aziende sanitarie che qualora si dovesse tornare indietro dal principio che non si tratti di risorse aggiuntive e il progetto comportasse una sottrazione di risorse al territorio, sarò il primo a chiedere di fermare questo processo' - ha dichiarato Mezzetti.
Parallelamente il sindaco ha affermato che si lavora 'in un quadro di risorse decrescenti a causa di una progressiva riduzione di risorse trasferite alle Regioni da parte dello Stato'.
Ora, se si prendessero per buone le parole del primo cittadino, ci troveremmo davanti a un investimento da 550 milioni di euro, al quale si aggiungerebbero 350 milioni per riqualificare il Policlinico e - parallelamente - un altro investimento da circa 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Calcolatrice alla mano Modena intercetterebbe 1 miliardo e 60 milioni di investimenti. Non male in un 'quadro di risorse decrescenti' a causa dei tagli Statali.
Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?
Il sindaco ha giurato che i 550 milioni per Baggiovara sarebbero aggiuntivi rispetto ai 320 milioni per il Policlinico. Poi altri 160 per l'ospedale di Carpi
Il sindaco ha giurato che i 550 milioni per Baggiovara sarebbero aggiuntivi rispetto ai 320 milioni per il Policlinico. Poi altri 160 per l'ospedale di Carpi
Sul caso dell'annuncio del sindaco Massimo Mezzetti circa lo svuotamento del Policlinico di Modena, è venuto il tempo di fare piena chiarezza sull'aspetto economico dell'operazione. Il sindaco di Modena in Consiglio comunale (video sopra) ha dichiarato che i 550 milioni in arrivo dalla Regione sarebbero 'aggiuntivi' rispetto ai 320-350 milioni necessari per riqualificare il Policlinico.
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