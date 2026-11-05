Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

A Modena, si aggiunge a quelli già presenti (vedi elenco sotto) un nuovo centro di raccolta per i rifiuti differenziati. Il centro inaugurato e presentato oggi si chiama Pitagora e sarà aperto ai cittadini a partire da sabato 7 novembre 2026. Si potranno conferire i rifiuti differenziati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.La stazione ecologica “Pitagora” è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9.30 alle 17.30. Gli utenti saranno ammessi fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura.Possono essere portati oltre a carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro, anche ad esempio sfalci e potature, tessile e abbigliamento, oli alimentari e minerali, farmaci scaduti, pile e batterie, legno, ingombranti come mobilio, rifiuti elettronici come elettrodomestici di tutte le dimensioni, toner e cartucce, pneumatici, estintori, vernici e rottami metallici. Le stazioni ecologiche di Hera presenti nei territori serviti in provincia sono inoltre intercomunali, quindi i cittadini possono scegliere a quale rivolgersi senza necessariamente dover optare per quella del comune di residenza.Il Gruppo Hera mette gratuitamente a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti adomicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo, oppure telefonare al numero verde 800 999 500.

L'opera - realizzata su un’area di circa 3.000 metri quadrati acquisita lo scorso anno dal Comune di Modena - ha richiesto un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, coperto per oltre 800mila euro da finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Calamita Viale dello Sport, 35Archimede Via Germania, 88/s (zona industriale Modena Nord)Leonardo Via Nobili, 380 - dietro al polo scolastico LeonardoMagnete . Viale P. Mattarella, 155 - zona Centro Commerciale La Rotonda

Nella foto, l'inaugurazione con il sindaco Mezzetti e l'assessore all'ambiente del comune di Modena Molinari