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Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

La mamma e il papà, Siri Zenelaj, di origini albanesi, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato

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Non capita tutti i giorni di veder nascere un bambino così ‘grande’… è successo il 6 ottobre scorso in ospedale a Sassuolo dove la 34enne Klleci Xhurxhina ha dato alla luce, con parto naturale, il suo terzo figlio Everest, che pesava 5,6 chilogrammi. Una ‘mole’ davvero straordinaria per un neonato. La mamma e il papà, Siri Zenelaj, di origini albanesi, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato, insieme alle ostetriche e ai ginecologi del reparto. Ad oggi, a Sassuolo, sono 915 i parti da inizio 2026, 30 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend in crescita per il secondo punto nascita della provincia, diretto dal Prof. Antonio Ragusa.

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