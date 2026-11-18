I fatti ripostano allo scorso 16 gennaio quando personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo è intervenuto in centro città a seguito su segnalazione al numero di emergenza 112 NUE, per un’aggressione ai danni del titolare di un esercizio commerciale da parte di un uomo.

Gli agenti intervenuti, mentre soccorrevano la vittima e assumevano le prime informazioni sull'aggressore che si era allontanato, sono stati avvicinati dal 43enne, che senza apparente motivo ha iniziato a offenderli, pronunciando frasi denigratorie nei loro confronti e mantenendo un atteggiamento provocatorio, fino al punto di spintonare un poliziotto, facendolo rovinare a terra, e innescando con lui una colluttazione. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

All’atto dell’identificazione, l'uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo colpendo con calci e testate il cofano dell’autovettura di servizio.

L’uomo è stato anche denunciato per i reati di danneggiamento aggravato e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

A causa della resistenza posta in essere dal 43enne, l’agente è dovuto ricorrere alle cure presso il pronto soccorso del locale ospedale.

Indagini in corso per risalire all’identità dell’aggressore del titolare dell’esercizio commerciale.