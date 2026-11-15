Storie di devianza e di uniforme: i Carabinieri incontrano gli studenti del 'Volta'

Venerdì 13 novembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Sassuolo, oltre 200 studenti dell’indirizzo professionale hanno incontrato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, accompagnato dal Comandante della locale Stazione, Luogotenente Giuseppe Renna, nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della “Cultura della Legalità” nelle scuole.

Al centro dell’incontro, il fenomeno della devianza minorile, affrontato attraverso dati[1], episodi di cronaca, testimonianze operative ed immagini particolarmente vicine all’universo giovanile.

Partendo anche dai recenti disordini verificatisi in alcune città italiane, che hanno visto il coinvolgimento di numerosi minorenni, i militari hanno approfondito le dinamiche dei gruppi giovanili, i rischi dell’emulazione ed il ruolo dei social network, capaci talvolta di trasformare comportamenti violenti o illeciti in occasioni di visibilità ed apparente riconoscimento all’interno del gruppo.

Ampio spazio è stato dedicato alle responsabilità penali e amministrative dei minorenni, con particolare riferimento alle rapine, al porto di coltelli ed oggetti atti a offendere, all’uso ed alla cessione di sostanze stupefacenti, nonché alle novità introdotte dai recenti provvedimenti legislativi in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità giovanile.

L’obiettivo non è stato soltanto illustrare divieti e sanzioni, ma soprattutto rendere consapevoli i ragazzi di quanto alcune condotte, spesso percepite come bravate

o semplici manifestazioni di appartenenza al gruppo, possano tradursi in conseguenze serie, capaci di compromettere il proprio futuro e quello degli altri.

Un confronto costruito cercando di ridurre quella distanza, talvolta anche di linguaggio, che separa il mondo degli adulti e delle istituzioni dalle nuove generazioni. Non una semplice lezione sulle regole, dunque, ma il tentativo di raccontare la legalità attraverso situazioni concrete, riconoscibili dai ragazzi, senza rinunciare al rigore dei contenuti.

La parte conclusiva dell’incontro ha voluto però offrire agli studenti una prospettiva diversa, forse meno conosciuta, dell’Arma dei Carabinieri.

A prendere la parola sono stati infatti Solomiya, Abdelaziz ed Alexandro, tre giovani Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Sassuolo, che hanno scelto di raccontare non tanto il proprio lavoro, quanto le storie personali che li hanno portati ad indossare l’uniforme.

Hanno parlato dei loro percorsi scolastici, delle difficoltà incontrate, della necessità di superare anzitutto le barriere linguistiche, dell’impegno richiesto per affrontare gli studi e, successivamente, della determinazione necessaria per prepararsi e superare il concorso di accesso all’Arma.

Tre nomi, tre storie, tre percorsi differenti, accomunati dalla volontà di costruire il proprio futuro attraverso lo studio, il sacrificio e la fiducia nelle proprie capacità.

Storie di giovani che, soltanto pochi anni prima, sedevano tra i banchi di scuola, proprio come gli studenti incontrati.

Ragazzi che, prima di diventare Carabinieri, hanno dovuto affrontare e vincere ciascuno le proprie piccole e grandi battaglie quotidiane, trasformando difficoltà e ostacoli in occasioni di crescita.

Una scelta, quella di affidare proprio a loro la conclusione dell’incontro, voluta per trasmettere un messaggio semplice: l’Arma non è un’istituzione distante, fatta soltanto di uniformi, regole e autorità, ma una comunità di persone che provengono dalla stessa società che sono chiamate a proteggere, ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze, difficoltà, aspirazioni e percorsi di vita.

L’iniziativa ha così cercato di coniugare due messaggi complementari: da un lato, la necessità di responsabilizzare i giovani, mettendoli di fronte ai rischi ed alle conseguenze delle proprie scelte; dall’altro, quella di incoraggiarli a credere nelle proprie possibilità, mostrando loro esempi concreti di coetanei di pochi anni più grandi che hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità.

Perché avvicinare i giovani alla legalità non significa soltanto spiegare ciò che non devono fare, ma anche aiutarli a comprendere ciò che possono diventare.

Ed è proprio in questa duplice prospettiva, tra responsabilità e fiducia, che si inserisce l’impegno della Compagnia Carabinieri di Sassuolo

nel mantenere aperto un dialogo con il mondo della scuola, nella convinzione che la prevenzione passi anche attraverso la capacità delle istituzioni di farsi conoscere, ascoltare e riconoscere come un punto di riferimento.