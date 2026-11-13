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Campogalliano, infiltrazioni e allagamenti alla scuola primaria. La Cgil: 'Rischi per la sicurezza'

Campogalliano, infiltrazioni e allagamenti alla scuola primaria. La Cgil: 'Rischi per la sicurezza'

Sono presenti infiltrazioni nei corridoi, nelle aule, nei muri portanti, nelle tramezze e nei pannelli dei controsoffitti

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'La situazione della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano è sempre più preoccupante. A fronte delle condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, le infiltrazioni d'acqua che interessano l'edificio non sono state risolte e continuano a compromettere le condizioni di sicurezza degli ambienti scolastici, ricordiamo che la stessa, grave, situazione era già stata segnalata nell'anno scolastico precedente'. A denunciare il fatto è la segretaria Flc Cgil, Eleonora Verde, insieme alla collega Aurora Ferrari.

'Sono presenti infiltrazioni nei corridoi, nelle aule, nei muri portanti, nelle tramezze e nei pannelli dei controsoffitti. Si rilevano inoltre criticità relative agli impianti elettrici e possibili condizioni di pericolo grave in presenza di acqua e umidità. Un quadro che non può lasciare indifferenti e che impone risposte immediate. I lavori di risanamento del tetto, previsti proprio per risolvere queste criticità, non sono ancora stati eseguiti a causa dei ritardi della ditta incaricata. Nel frattempo, ogni precipitazione riporta il problema all'interno della scuola, con infiltrazioni e allagamenti che coinvolgono gli spazi utilizzati quotidianamente da personale e alunni - aggiunge la Cgil -. Per la Cgil Modena non siamo più di fronte a un semplice problema di manutenzione, ma a una situazione che richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti competenti.

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Non è pensabile che la comunità scolastica debba convivere con secchi posizionati nelle aule per raccogliere l'acqua, ambienti da interdire e precauzioni straordinarie nell'utilizzo degli impianti elettrici. Per questo abbiamo chiesto la convocazione urgente di un incontro con la Dirigenza scolastica, l'Amministrazione comunale, la Provincia di Modena, il RSPP, il RLS e l'Ufficio scolastico, affinché vengano verificate le condizioni di sicurezza dell'edificio e individuate le misure immediate da adottare, insieme a un cronoprogramma certo per gli interventi strutturali necessari. La scuola deve essere un luogo sicuro per chi ci lavora e per chi la frequenta. Non si può chiedere a lavoratrici, lavoratori, bambine e bambini di convivere con condizioni di rischio in attesa che vengano risolti i ritardi di un cantiere. La tutela della salute e della sicurezza viene prima di ogni altra considerazione. Servono risposte, interventi concreti e tempi certi. Non promesse e soluzioni provvisorie'.

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