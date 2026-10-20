Modena, Cgil in lutto: è morto a 57 anni Simone Foresti

La Cgil di Modena piange la prematura scomparsa di Simone Foresti, deceduto ieri sera all’età di 57 anni.

Simone Foresti iniziò la sua attività sindacale come delegato Flai Cgil alla Villani Salumi di Castelnuovo Rangone ad inizio Anni Duemila. Nel 2007 viene distaccato nel sindacato alimentaristi Flai Cgil, per passare poi nell’aprile 2009 al sindacato edili Fillea Cgil, dove è stato anche componente di segreteria dal 2014 al 2021, e dove ha svolto la maggior parte della sua attività sindacale seguendo le aziende edili/legno/materiali di costruzione di tutta la provincia. Era tutt’ora componente dell’Assemblea Generale Fillea Cgil Modena.

'In questi ultimi anni era passato a fare il funzionario sindacale nelle zone di Castelfranco e Vignola. In Cgil lo ricordiamo come un uomo buono e un compagno sempre disponibile verso i lavoratori. Lascia un enorme dolore in Cgil e in tutti quelli che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. La Cgil esprime le più sentite condoglianze al figlio Fabio, alla mamma Franca e ai familiari tutti' - si legge in una nota.

I funerali si terranno domani, mercoledì 21 ottobre, alle 11 con partenza dalla Funeral house Eterea di via Circonvallazione Nordest, 24 a Sassuolo.