Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Cgil in lutto: è morto a 57 anni Simone Foresti

Modena, Cgil in lutto: è morto a 57 anni Simone Foresti

In questi ultimi anni era passato a fare il funzionario sindacale nelle zone di Castelfranco e Vignola

1 minuto di lettura

La Cgil di Modena piange la prematura scomparsa di Simone Foresti, deceduto ieri sera all’età di 57 anni.

Simone Foresti iniziò la sua attività sindacale come delegato Flai Cgil alla Villani Salumi di Castelnuovo Rangone ad inizio Anni Duemila. Nel 2007 viene distaccato nel sindacato alimentaristi Flai Cgil, per passare poi nell’aprile 2009 al sindacato edili Fillea Cgil, dove è stato anche componente di segreteria dal 2014 al 2021, e dove ha svolto la maggior parte della sua attività sindacale seguendo le aziende edili/legno/materiali di costruzione di tutta la provincia. Era tutt’ora componente dell’Assemblea Generale Fillea Cgil Modena.

'In questi ultimi anni era passato a fare il funzionario sindacale nelle zone di Castelfranco e Vignola. In Cgil lo ricordiamo come un uomo buono e un compagno sempre disponibile verso i lavoratori. Lascia un enorme dolore in Cgil e in tutti quelli che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. La Cgil esprime le più sentite condoglianze al figlio Fabio, alla mamma Franca e ai familiari tutti' - si legge in una nota.

I funerali si terranno domani, mercoledì 21 ottobre, alle 11 con partenza dalla Funeral house Eterea di via Circonvallazione Nordest, 24 a Sassuolo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, degrado in zona Tempio: il problema si allarga a macchia d'olio'

'Modena, degrado in zona Tempio: il problema si allarga a macchia d'olio'

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Modena: dopo la smentita di De Pascale e il no del Pd, Mezzetti cancelli tutto. E' ancora in tempo

Policlinico svuotato, il Pd di Modena guidato da Muzzarelli stronca il piano di Mezzetti

Policlinico svuotato, il Pd di Modena guidato da Muzzarelli stronca il piano di Mezzetti

Sanità Modena, serve una revisione e aggiornamento del Pal

Sanità Modena, serve una revisione e aggiornamento del Pal

Policlinico svuotato, De Pascale smentisce Mezzetti: 'Non è in discussione la chiusura dei reparti'. E non cita i 550 milioni

Policlinico svuotato, De Pascale smentisce Mezzetti: 'Non è in discussione la chiusura dei reparti'. E non cita i 550 milioni

Nuovi parcheggi a pagamento in stazione a Modena, Avs contesta: 'Prima i servizi poi i costi per i cittadini'

Nuovi parcheggi a pagamento in stazione a Modena, Avs contesta: 'Prima i servizi poi i costi per i cittadini'

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Le Baccanti allo Storchi e Viaggio a Hong Kong alle Passioni, al via la stagione Ert

Le Baccanti allo Storchi e Viaggio a Hong Kong alle Passioni, al via la stagione Ert

Policlinico svuotato, Uil boccia Mezzetti senza appello: 'Il futuro della sanità modenese non si decide così'

Policlinico svuotato, Uil boccia Mezzetti senza appello: 'Il futuro della sanità modenese non si decide così'

Modena, stangata parcheggi in zona Stazione, Guerzoni: 'Evitiamo sosta parassitaria'

Modena, stangata parcheggi in zona Stazione, Guerzoni: 'Evitiamo sosta parassitaria'

Stangata sosta in zona Porta Nord, Fi e Fdi: 'Mancano i parcheggi gratuiti che il Comune deve garantire'

Stangata sosta in zona Porta Nord, Fi e Fdi: 'Mancano i parcheggi gratuiti che il Comune deve garantire'