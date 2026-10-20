Le Baccanti allo Storchi e Viaggio a Hong Kong alle Passioni, al via la stagione Ert

A Modena, Le Baccanti di Euripide con la regia di Theodoros Terzopoulos al Teatro Storchi e Viaggio a Hong Kong di Pascal Rambert nella nuova Sala Grande del Teatro delle Passioni;

Prende il via così, dal 22 ottobre, a Modena la Stagione 2026/2027, dal titolo Opera aperta. Un omaggio a Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa e, insieme, una dichiarazione di poetica ispirata al suo saggio pionieristico del 1962: l'idea di un'opera capace di accogliere sguardi e possibilità differenti in dialogo con il proprio tempo.





Un'inaugurazione diffusa che coinvolge tre città (oltre a Modena, Bologna e Cesena), quattro teatri e quattro produzioni capaci di intrecciare poetiche e pratiche sceniche diverse. Con la Direzione generale di Natalia Di Iorio e la Direzione artistica di Elena Di Gioia, ERT delinea così una progettualità sempre più aperta al confronto tra linguaggi, generazioni e territori.

A Modena si inaugura la Sala Grande del Teatro delle Passioni, che si aggiunge alla Sala Piccola completando il percorso di riqualificazione del complesso ex Enel avviato nel 2023 dal Comune di Modena. Un teatro che porta nel nome la memoria di Thierry Salmon e del suo Des Passions, lo spettacolo con cui il regista belga ha segnato profondamente la storia di ERT.

A Modena l'apertura

del Teatro Storchi dal 22 al 25 ottobre è affidata al maestro greco Theodoros Terzopoulos con Le Baccanti, per la prima volta allestito in uno spazio teatrale chiuso dopo il debutto estivo al Teatro Grande di Pompei e a Ostia Antica; la Sala Grande del Teatro delle Passioni inaugura dal 23 ottobre al 1° novembre con la prima assoluta di Viaggio a Hong Kong di Pascal Rambert con protagonista Sandro Lombardi.

Theodoros Terzopoulos torna a Euripide firmando la settima regia de Le Baccanti nella traduzione di Edoardo Sanguineti e rinnova la lunga collaborazione con ERT. Lo spettacolo, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale e Attis Theatre Company, propone una rilettura contemporanea della tragedia euripidea, sorgente inesauribile da cui continuano a emergere nuove domande sul corpo, sul potere e sulla crisi della città. Un forte impianto rituale e fisico, sostenuto da un ricco cast: Roberto Latini (Dioniso), Alvia Reale (Agave), Enzo Vetrano (Cadmo), Stefano Randisi (Tiresia), Marco Cacciola (Penteo), Paolo Musio (Corifeo), Gemma Carbone (Corifea), Giulio Germano Cervi (Primo Messaggero), Rocco Ancarola (Secondo Messaggero) e un coro di dodici giovani interpreti.

Con questa nuova messinscena, Terzopoulos rinnova la sua ricerca sul tragico e sul presente, trasformando il mito in uno strumento di indagine politica e umana, dove Dioniso diventa simbolo contemporaneo dello straniero, dell'esilio e della trasformazione.

Nell'ambito del nuovo ciclo Voci d'artista, martedì 20 ottobre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Storchi la lectio magistralis di Theodoros Terzopoulos con un'introduzione della direttrice artistica di ERT Elena Di Gioia. Un'occasione per ascoltare direttamente dalla voce di uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo.

L'inaugurazione della Sala Grande del Teatro delle Passioni è affidata al regista e autore francese Pascal Rambert, che con la nuova produzione ERT Viaggio a Hong Kong, in prima assoluta, conferma un legame artistico costruito negli anni, attraverso spettacoli come Clôture de l'amour, Prova, L'arte del teatro e Architecture. Dopo il successo del testo in Francia e in Messico, la versione italiana è stata pensata appositamente per Sandro Lombardi (Premio Flaiano alla carriera a luglio 2026), per il talento e la sensibilità della sua presenza scenica, oltre che per la sua storia come uno dei protagonisti assoluti del teatro. Viaggio a Hong Kong è un intenso monologo sull'amore, sull'assenza e sulla solitudine che intreccia dimensione intima e riflessione universale, confermando la cifra poetica e profondamente umana della scrittura di Rambert, costruita

intorno alla centralità dell'attore e della parola scenica.

La lectio magistralis con Pascal Rambert e Sandro Lombardi, in programma il 16 ottobre al Ridotto del Teatro Storchi, è annullata.

Nella foto, scena da Le Baccanti di Euripide, in programma al Teatro Storchi di Modena