La Biblioteca comunale di Concordia è stata intitolata ad Alice Neri. La cerimonia di dedica si è svolta questa mattina, sabato 28 novembre, alla presenza della famiglia di Alice, della sindaca Marika Menozzi, dell’assessora alle Pari Opportunità del Comune Paola Giubertoni e di Ucman Veronica Morselli.

Presenti anche il Vescovo di Modena Mons. Erio Castellucci, gli Avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, Serena Ballista di UDI Modena, i rappresentanti del Centro Antiviolenza e dell’associazione Donne in Centro, oltre a numerosi cittadini e cittadine.

La dedica della Biblioteca comunale ad Alice Neri nasce da una precisa scelta dell’Amministrazione comunale, condivisa con la famiglia di Alice. L’intento è rimarcare un indirizzo di impegno civile che l’Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha mostrato di assumere rispetto al femminicidio verificatosi nel territorio comunale.

Un modo per sottolineare con maggiore forza l’attenzione della comunità di Concordia nell’adozione di politiche di contrasto alla violenza di genere e di promozione di una cultura del rispetto.

«Dedicare la Biblioteca ad Alice Neri significa custodire la sua memoria in un luogo vivo, frequentato ogni giorno da persone di tutte le età - ha dichiarato il sindaco Marika Menozzi -. Vogliamo che il nome di Alice continui a parlare alla nostra comunità. La biblioteca è un luogo di cultura, incontro e crescita: per questo abbiamo ritenuto importante che diventasse anche un luogo dell’impegno contro la violenza di genere».

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il valore della cultura e dell’educazione come strumenti di prevenzione della violenza e di costruzione di una comunità fondata sulla parità. La biblioteca, luogo quotidiano di incontro, lettura e formazione, si conferma così anche uno spazio capace di mantenere viva la memoria e promuovere consapevolezza.

«Questa dedica vuole essere un modo di ricordare Alice in quei luoghi in cui i suoi sogni, le sue speranze, i suoi affetti, sono stati barbaramente recisi insieme alla sua giovane vita - ha aggiunto l’assessore Paola Giubertoni -. Ma dedicare la biblioteca ad Alice significa anche lasciare acceso un faro che continui ad indicarci la direzione sulla quale vogliamo costruire il futuro della nostra comunità: una comunità fondata sul rispetto, sulle garanzie di libertà e autodeterminazione, sulla cultura come strumento di prevenzione e consapevolezza».

“Siamo molto grati e soddisfatti di questa iniziativa che ci ha offerto il Comune di Concordia. Crediamo - hanno commentato Matteo e Patrizia, fratello e mamma di Alice - e ci auguriamo che, oltre a mantenere vivo il ricordo di Alice, possa portare un messaggio positivo ed educativo tramite la cultura e la lettura”.

“Grazie all’iniziativa del Comune di Concordia, Alice è viva e vivrà insieme alla cultura e a tanti giovani che frequenteranno la biblioteca - ha detto l’avvocato Cosimo Zaccaria -. Concordia ha onorato nel migliore dei modi Alice come donna e come mamma, dimostrando a tutti che il territorio non è solo un luogo in cui è avvenuto un efferato omicidio, ma un luogo di vita e rinascita. Ringrazio, con il cuore, l’Amministrazione comunale ed in particolare la sindaca Menozzi e l’assessora Giubertoni per la vicinanza da sempre dimostrataci, anche nei momenti più bui.”

Da oggi il nome di Alice Neri accompagnerà le attività quotidiane della Biblioteca comunale di Concordia e tutte le persone che la frequenteranno.

Un luogo di cultura si conferma così anche un luogo della memoria più viva e recente: un segno permanente dell’impegno della comunità contro la violenza di genere e per una società fondata sulla libertà, la parità e il rispetto.