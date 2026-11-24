La Procura della Repubblica di Modena, guidata da Luca Masini, che ha diffuso oggi i dati relativi ai procedimenti da "codice rosso" in vista dell'appuntamento di domani, mercoledì 25 novembre, nella Sala del Consiglio della Provincia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il dato più rilevante emerge sul fronte delle misure restrittive: nei primi dieci mesi del 2026 (dati aggiornati al 31 ottobre), le custodie cautelari in carcere richieste ed eseguite sono già salite a 58. Una cifra che supera in soli dieci mesi il bilancio dell’intero 2025 (quando furono 57) e che risulta più che raddoppiata rispetto alle 25 del 2023 e superiore alle 44 del 2024. Cala invece il ricorso agli arresti domiciliari o in luogo di cura (13 casi nel 2026 contro i 25 del 2025), mentre restano su livelli elevati e costanti le misure non custodiali – come divieti di avvicinamento, allontanamenti dalla casa familiare e obblighi di presentazione – che toccano quota 122 (erano state 127 sia nel 2024 che nel 2025).

Sul fronte dei fascicoli aperti, la pressione sugli uffici giudiziari resta altissima. Tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026 sono state registrate 1.145 nuove iscrizioni per reati di violenza di genere (Mod. 21 e Mod. 44), un ritmo che proietta il dato di fine anno oltre le 1.279 iscrizioni del 2025 e le 1.282 del 2024, confermando la netta crescita rispetto ai 1.020 fascicoli del 2023 e agli 863 del 2022. Parallelamente, cresce il lavoro di smaltimento: i procedimenti definiti al 31 ottobre 2026 sono già 1.087 (a fronte dei 1.158 dell'intero 2025), mentre i fascicoli pendenti salgono a 1.342 (erano 1.003 a fine 2025).

A incidere sull'inasprimento delle misure restrittive è anche l'entrata in vigore della legge 181/2025, che ha introdotto il delitto di femminicidio e l'aggravante di genere per i reati di maltrattamenti in famiglia , lesioni personali aggravate . Proprio con la contestazione di questa specifica aggravante, tra gennaio e ottobre 2026 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta dei pubblici ministeri, ha emesso complessivamente 134 ordinanze cautelari: 41 hanno portato all'apertura delle porte del carcere, 11 agli arresti domiciliari e 82 a misure non custodiali come il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dall'abitazione familiare.

Proprio sulle ricadute operative di queste novità normative e sull'andamento dei fascicoli si concentrerà l'incontro pubblico in programma domani mattina in Provincia.

In tale sede auspichiamo possano essere approfonditi gli esiti dei procedimenti e il numero di rinvii a giudizio, delle archiviazioni, elementi questi ultimi importanti per avere un quadro completo del fenomeno.