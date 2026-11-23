La stretta sanzionatoria voluta dal legislatore per contrastare la violenza di genere finisce, con un rinvio che parte da Modena, al vaglio della Corte costituzionale. Il Tribunale, con un'ordinanza firmata dal giudice Roberto Perrone, ha inviato gli atti alla Consulta sollevando dubbi sulla tenuta costituzionale di un passaggio chiave della legge n. 181 del 2025, la cosiddetta legge sul femminicidio.
Il punto su ciò su cui sembra concentrarsi il magistrato non è il reato autonomo di femminicidio, bensì la specifica aggravante introdotta per i maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572, comma 5, del codice penale). La norma impone un aumento di pena da un terzo alla metà quando le violenze vengono commesse come atto di discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della vittima 'in quanto donna'.
Come riportato da Il Sole 24 Ore il nodo centrale dell'ordinanza ruota attorno all'articolo 3 della Costituzione: punire più severamente un imputato solo in ragione del genere della persona offesa, a parità di condotta violenta, rischia di creare una disparità di trattamento ingiustificata davanti alla legge.
Non c'è però solo il tema della parità di trattamento. Come evidenziato dall'analisi tecnica dal portale giuridico dello stesso Sole 24 ore, il giudice modenese punta il dito contro la formulazione stessa della norma: secondo il tribunale, espressioni come "prevaricazione", "controllo" o "dominio" appartengono più alla sociologia che al diritto penale, lasciando al giudice un margine interpretativo troppo ampio.
L'atto del tribunale di Modena, iscritto al registro della Corte Costituzionale con il numero 167 del 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, congela intanto il processo in corso in città. Nel resto d'Italia, però, la legge n. 181 del 2025 resta pienamente in vigore. La parola passa ora ai giudici della Consulta, chiamati a tracciare un confine delicato tra la tutela rafforzata per le donne vittime di violenza e le garanzie costituzionali del diritto penale.