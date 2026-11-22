L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola piange la morte di Antonio Barbieri, economo diocesano e procuratore generale, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ludovico Antonio Muratori (FLAM) e per anni Segretario generale del Consiglio pastorale diocesano. Aveva settantaquattro anni.

L’Arcivescovo Erio Castellucci e la Curia diocesana si uniscono al cordoglio della moglie Emilia, delle figlie Francesca e Maria Chiara, dei generi, dei nipoti e dei famigliari.

«Di Antonio Barbieri colpivano soprattutto la fede profonda, che era testimoniata dal suo stile di vita e dal suo lungo impegno nell’Azione cattolica diocesana, ma anche lo zelo per una corretta amministrazione e gestione finanziaria dei beni della Diocesi, da mettere al servizio dell’annuncio del Vangelo e della carità verso i poveri – ricorda Mons. Castellucci - . Antonio aveva messo a disposizione della Chiesa di Modena-Nonantola le competenze maturate nella sua attività imprenditoriale, senza dimenticare di condire la giornata con qualche motto arguto o con qualche riferimento alla sua amata cultura classica».

La Messa esequiale sarà celebrata martedì 24 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Faustino, dove domani, lunedì 23 novembre, sarà recitato anche il Santo Rosario, alle 19.30.