Presidio oggi presso l'associazione 'Le ali di Camilla' a Modena, nell'ambito della vertenza Holostem.

"L’abbraccio di Modena (e non solo) oggi lo abbiamo sentito forte e chiaro. Così come l’impegno di tutti (cittadini, amministratori, politici, ricercatori di Unimore, lavoratori di Holostem e associazioni del territorio) nel fare da cassa di risonanza al nostro appello per il ministro Adolfo Urso di affrontare una volta per tutte il problema delle terapie avanzate per trovare una soluzione stabile, duratura e condivisa - spiega l'associazione -. Sarebbe impossibile ringraziare una per una tutte le persone che oggi erano davanti alla Casa di Camilla. Vogliamo però ringraziare tutti i rappresentanti dei partiti e degli schieramenti politici di ogni colore che con la loro presenza hanno dimostrato ancora una volta che salvare le terapie e proseguire le sperimentazioni cliniche non è una questione di partito, ma di civiltà".

"Ci tenevo molto a essere presente oggi perchè la battaglia che state portando avanti riguarda sicuramente un sito produttivo e dei posti di lavoro alla quale si aggiungono tuttavia tante famiglie di bambine e bambini in tutta Italia - ha detto il sindaco Massimo Mezzetti -. È una lotta, quindi, che va oltre Modena e coinvolge tutto il Paese. Per questo motivo mi fa piacere vedere diversi esponenti e consiglieri comunali di tutte le forze politiche. Questo è importante perchè si può creare una convergenza comune sul Governo per risolvere questa situazione. Spero quindi che l'attenzione sulla Holostem rimanga molto alta e si arrivi a una soluzione e, visto che siamo prossimi al Natale, speriamo in un bel regalo per i lavoratori e le famiglie".

"L'azienda Holostem, nata dall'incontro virtuoso tra ricerca universitaria e applicazione clinica, è molto affermata nel campo delle terapie avanzate e della medicina rigenerativa. In questi anni, pur attraversando passaggi complessi e delicati, l'azienda è stata un punto di riferimento insostituibile per la cura delle malattie rare, restituendo la vista e offrendo speranze concrete a pazienti, come i cosiddetti "bambini farfalla", che spesso non hanno altre alternative terapeutiche. Gli oltre 50 ricercatori e dipendenti, con le loro famiglie, costituiscono un grande patrimonio: un polo economico e di altissima specializzazione e una ricchezza umana, professionale e solidale per tutta la nostra comunità - aggiunge il vescovo Erio Castellucci -. La grave crisi attuale e l'avvio della procedura di licenziamento collettivo preoccupano tutti: i lavoratori e i loro familiari, le organizzazioni sindacali, le istituzioni, il mondo della ricerca, i pazienti e i cittadini.

La salvaguardia di questi posti di lavoro, insieme alla tutela di un sapere scientifico costruito con anni di dedizione, è un dovere collettivo e un impegno di civiltà. Mi unisco, a nome di tutta la comunità cristiana, a quanti chiedono responsabilità, trasparenza e un ripensamento urgente rispetto alle scelte in atto. Pur non avendo competenze tecniche né potendo entrare nel merito delle dinamiche societarie e istituzionali, assicuro la mia preghiera, la vicinanza e il sostegno, confidando che si riapra uno spiraglio di dialogo e di concertazione. È importante che il Ministero abbia preso a cuore la situazione. Grazie a coloro che continuano a tenere viva l'attenzione su questa vicenda: è fondamentale far sentire che i lavoratori, i loro rappresentanti e le famiglie che attendono queste cure non sono lasciati soli".

"Ci sono giornate che fanno comunità. Oggi pomeriggio a Modena si è svolto un presidio per sensibilizzare sul tema delle sperimentazioni di terapia genica rivolta ai bambini farfalla che soffrono di epidermolisi bollosa e per dare una speranza all’azienda Holostem srl , specializzata in terapie rigenerative ed avanzate fondata dai ricercatori Michele De Luca e Graziella Pellegrini. Al presidio c’erano le istituzioni, le associazioni, le famiglie, i bambini, comuni cittadini, tutti insieme per sostenere una causa giusta.

Mi ha colpito l’intervento della professoressa Pellegrini - aggiunge Soemia Cristoni -. Sostiene che non manchino le risorse ma l’impegno da parte di chi dovrebbe riunirsi ad un tavolo ed unendo competenze organizzare e pianificare le cure per questi piccoli pazienti. In diversi suoi articoli pubblicati su riviste scientifiche precisa come costi di più non curare questi pazienti rispetto a curarli. E’ necessario quindi tenere la luce accesa e chiedere che il Governo intervenga per salvaguardare la ricerca le cure e la vita di questi bambini. Sarebbe ed è auspicabile che i ministeri competenti facciano un gesto di umanità e rispetto per la vita e la salute come previsto anche dalla nostra Costituzione. Uniamoci tutti per sostenere anche a distanza la ricerca a sostegno delle malattie rare perche i cittadini sono tutti uguali non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B".