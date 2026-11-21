"D’un bel tacer... Negrini come il solito fa polemica e non spende nemmeno una parola per i lavoratori di Holostem Per Luca Negrini era inopportuno che il sindaco fosse alla partenza del corteo di ieri. Ma tra le prime delegazioni a sfilare c’erano le lavoratrici e i lavoratori di Holostem. Sono circa cinquanta modenesi che rischiano il posto di lavoro. In Sant’Agostino ha preso la parola la loro delegata, Patrizia Ferrari. Forse Negrini non se n’è accorto perché non è nemmeno passato ad ascoltare. Infatti nelle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, su di loro non spende nemmeno una parola, ma ricorda che il sindaco rappresenta tutti i modenesi. Ha ragione. Rappresenta chi venerdì mattina era in coda sui viali e chi, in camice bianco, era in corteo perché sta rischiando di perdere il lavoro. Stare accanto a quelle persone per me è il modo più concreto e giusto di fare il sindaco. Anche io mi sono associato, presenziando alla manifestazione, alla sua espressione di vicinanza e solidarietà". A parlare è il consigliere comunale Pd Luca Barbari, in replica alle parole di ieri del capogruppo Fdi Luca Negrini.

"In piazza si chiedevano salari all’altezza del costo della vita, lavoro sicuro, una sanità pubblica accessibile e più investimenti nella scuola.

Si contestavano le priorità della manovra del Governo Meloni. Su quelle priorità si può dissentire e discutere nel merito, ci mancherebbe altro, non mi aspetto certo che il partito che esprime la Presidente del Consiglio dei Ministri sia in prima fila a difendere l’interesse dei lavoratori e delle famiglie. Ma per Modena c’era anche una domanda precisa, molto concreta. Che cosa intende fare di concreto il ministro Urso, dopo aver risposto vaghe rassicurazioni alla Camera, per salvaguardare i posti di lavoro e il patrimonio di ricerca di Holostem? «Un bel tacer non fu mai scritto», dice il proverbio. Sull’opportunità che il sindaco stesse accanto a quei lavoratori, Negrini poteva farne tesoro. Su Holostem, invece, sarebbe ora che i Fratelli d’Italia modenesi dicessero una parola. Al Ministro e al Governo, prima di tutto" - chiude Luca Barbari.