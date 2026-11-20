Gentile direttore

Scrivo a nome dei genitori del polo d'infanzia S.Cuore di Ganaceto del quale, mercoledì sera, abbiamo appreso con tremendo sconforto la chiusura definita e inderogabile al 30 giugno 2027. Anche il suo giornale ha giustamente riportato la notizia e ne ha dato evidenza. Desideriamo allora anche noi genitori e famiglie dare evidenza della situazione che stiamo vivendo e della totale assenza di garanzie e sostegno effettivo per il futuro dei nostri figli.

Come è noto il polo S. Cuore ospitava 45 bambini della scuola dell'infanzia e 35 bambini del nido. Quanto riportato dal suo giornale in merito al futuro di questi bambini è esattamente quello che ci è stato detto nella citata riunione, ossia che "Per accompagnare questo passaggio, in sinergia con Fism, Comune di Modena, Unione Terre d’Argine e realtà educative locali, è già attivo un lavoro di rete per favorire la ricollocazione dei bambini. A seguito dell’incontro del 18 novembre, ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente la struttura di destinazione in occasione dei prossimi bandi per nidi e scuole dell’infanzia, individuando le soluzioni più vicine e adatte alle proprie necessità".

È facile comprendere come questa affermazione suoni indubbiamente come una presa in giro, dato che si parla di favorire la ricollocazione ma fattivamente i bambini non hanno alcuna garanzia di trovare effettivamente posto in una struttura, e che la stessa sia quella che la famiglia riterrà opportuna. Questo aspetto è piuttosto evidente per l'infanzia, ma indubbiamente verrà calmierato dalla presenza della nuova scuola comunale di Villanova (la quale, preme però sottolinearlo, segue il percorso Montessori che non è detto e scontato che sia condiviso e apprezzato da tutte le famiglie), ma diventa drammatico per quanto riguarda il nido.

Tutti conosciamo la carenza strutturale di posti disponibili negli asili nido che, faticosamente, ogni anno tentano di rispondere alle richieste del territorio ma mai riescono a farlo al 100%, nonostante la denatalità che indubbiamente affligge il nostro territorio. Sappiamo bene che l'Unione delle Terre d'argine, che quest'anno ha formalmente comunicato di essere riuscita a soddisfare il 100% delle richieste ricevute per la collocazione dei bambini in fascia 0-3, è riuscita a farlo anche collocando alcuni bambini al nido S. Cuore tramite la convenzione in essere.

Ora quindi chiediamo chi ci darà la garanzia che quei 35 posti di asilo nido verranno effettivamente resi disponibili e fruibili? Non solo quindi ci vuole la garanzia che gli attuali bambini del nido possano trovare nuova collocazione in altre strutture, ma ci vuole anche la garanzia che i bambini che cominceranno il nido nel 2027 possano effettivamente farlo, quei 35 posti indubbiamente servono altrimenti non sarebbero stati riempiti! Questa garanzia i genitori ed il territorio la pretendono.

Ed ovviamente le strutture dovranno essere idoneamente collocate per essere utili anche dal punto di vista logistico, altrimenti il peso sulle famiglie diventa insostenibile. Nell'enorme rammarico per la chiusura di una realtà che era a tutti gli effetti un fiore all'occhiello del territorio, che rispondeva alle carenze della struttura pubblica, che portava avanti i valori cristiani, che disponeva di personale fantastico, dalla prima all'ultima tata, cuoca compresa, che era per i nostri bambini una seconda famiglia e per noi genitori una seconda casa, che ha cresciuto generazioni di bambini ora giovani adulti che ancora ricordano con gioia i momenti trascorsi in quel luogo felice e che, in definitiva, ha indubbiamente reso migliore questo pezzo di mondo e chi lo abita, chiediamo effettive garanzie per i nostri figli, non ci basta un "rivolgetevi alle strutture del territorio", perchè tali strutture tutti sanno che non sono in grado di rispondere completamente alla domanda.

Inoltre siamo sinceramente rimasti sconvolti da alcune altre informazioni fornite durante la riunione citata in premessa, in merito alle mancate garanzie assicurative della scuola e quindi all'aggravamento della situazione economica che rende indifferibile e inderogabile la scelta di cessare l'attività. È incredibile per noi genitori non solo che una struttura che ospita circa 100 persone sia stata gestita con tale leggerezza e che la Fism e la Curia abbiano consentito ciò, ma anche che il Comune di Modena e l'Unione delle Terre d'Argine abbiano potuto negli anni stipulare convenzioni con tale struttura senza pretendere e verificare le garanzie necessarie.

Chiediamo pertanto che sia fatta chiarezza su quanto accaduto in modo serio e responsabile, e se qualcuno ha omesso dei controlli, o ha progettato male l'edificio o altro, si assuma le sue responsabilità. Noi genitori vogliamo chiarezza e trasparenza, perchè non è pensabile che 80 anni di storia siano cancellati in poche ore senza che sia colpa di nessuno e senza che vengano date risposte adeguate a chi chiede che sia fatta piena luce sulla vicenda. La ringraziamo per l'attenzione e ci auguriamo che il suo giornale possa dare rilievo alla situazione che stiamo vivendo che, per quanto marginale da un punto di vista territoriale, riguarda ciò che più di tutti dovrebbe stare a cuore alle istituzioni, ossia i bambini e le famiglie.

Cordiali saluti

I genitori del polo d'infanzia S. Cuore di Ganaceto