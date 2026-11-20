Al 20 novembre sono 33 i morti sulle strade della provincia di Modena dall'inizio del 2026, contro i 42 dello stesso periodo dello scorso anno. A riferire i dati dell'Associazione vittime della strada è Franco Piacentini, che tra le cause indica la drastica riduzione dei controlli.

“Al 20 novembre 2026 si registrano 33 decessi sulle strade della provincia di Modena contro i 42 dello scorso anno a pari periodo con un calo quindi pari a -21%. Se anche i numeri venissero confermati dobbiamo ricordarci che stiamo sempre parlando non di freddi numeri ma di esseri umani e soprattutto dobbiamo ricordarci che se si contano 33 decessi allora bisogna aggiungere anche 99 grandi invalidi”.

“Sostanzialmente stabili i pedoni: 6 pedoni di cui 1 in autostrada nel 2026 contro i 5 del 2025; calo pari a – 80% i conducenti di biciclette: 2 nel 2026 contro 10 di cui 5 cadute apparentemente autonome nel 2025. Anno nero per i motociclisti: 10 deceduti di cui 1 in autodromo contro 4 di cui 1 in autodromo nel 2026 con un aumento pari a + 60% e quell’autodromo che ci spacciarono come un “centro di guida sicura” con un percorso di 2.068 metri negli ultimi due anni ci ha regalato altrettanti decessi. In leggero calo anche gli automobilisti anche se continuano a pagare il prezzo più alto: 15 conducenti deceduti contro i 20 dello scorso anno, purtroppo, nel 2026 è morto in auto anche un bambino minore di 10 anni”.

“Di questo passo non credo che ridurre del 50% le vittime entro il 2030 e zero morti entro il 2050 siano obiettivi raggiungibili. Alla luce dei dati disponibili sarebbe più realistico parlare di una riduzione del 30% entro il 2030 mentre l’obiettivo di zero morti entro il 2050 è un’utopica speranza. Tra il 2000 e il 2008 vi è stato un calo costante e le vittime sono diminuite in quel periodo di oltre il 63%, grazie a interventi sulle infrastrutture, veicoli più sicuri e modifiche al Cds. Dal 2008 al 2019 siamo stati sostanzialmente stabili nonostante la legge sull’omicidio stradale, Negli ultimi anni i progressi sono molto limitati: dal 2019 al 2025 il calo non ha superato il 22%”.

“Quali sono le cause è presto detto: il perdurare dei comportamenti rischiosi, soprattutto della distrazione alla guida, la guida sotto effetto di sostanze e le velocità generalmente troppo elevate. La seconda è la drastica riduzione dei controlli sulle strade. È sempre più raro incontrare pattuglie: il personale della Polizia Stradale nella Sezione di Modena (escluso la sottosezione “Modena Nord” che opera esclusivamente in autostrada) conta 39 uomini oltre ai 8 di Mirandola e agli 8 di Pavullo. Totale 56 uomini da Frassinoro a Finale Emilia e da Fiumalbo a Concordia con turni h24 che ovviamente non si riescono a coprire - aggiunge Piacentini -.

Non va meglio per la Polizia Locale con comuni come Finale Emilia dove manca il 56% degli operatori la Legge Regionale prevede come organico minimo, l’Unione del Sorbara dove manca il 42% degli uomini, a Formigine manca oltre il 38% e a Fiorano oltre il 27%. Terzo problema la formazione professionale e motivazionale degli agenti oltre al fatto che troppo spesso chi vince il concorso, dopo essere stato vestito e formato prima ancora di imparare a conoscere il territorio, cerca di tornare vicino a casa scappando da una provincia con costi di affitto improponibili.

A questi si aggiungano gli uomini distaccati in procura e quelli prestati alla prefettura per puri motivi di prestigio, quelli inabili al sevizio esterno e i portatori di 104 che di fatto riducono i già risicati organici così come sono in pianta organica quei comandanti che di fatto lavorano altrove avendo vinto concorsi in altri comuni e unioni. Sulla gestione di questi corpi si nota inoltre come i sindaci preferiscono assumere a tempo determinato (spesso legato alla durata del mandato amministrativo o anche meno) rimanendo così meno vincolati piuttosto che assumere per concorso pubblico a tempo indeterminato (che dovrebbe essere la modalità ordinaria) disincentivando in questo modo la stabilità del ruolo e favorendo la continua mobilità di comandanti ambiziosi allettati da carriere a loro vantaggiose come curruculum e conseguente remunerazione. Un continuo valzer di poltrone a discapito della sicurezza.

“Abbiamo quindi comandi che in un anno non hanno rilevato neppure un solo eccesso di velocità, altri che non hanno mai sanzionato un conducente ebbro o al telefono o un trasportato senza cinture, neppure un minore slegato. Comandi che pur avendo moto ed agenti con patente moto, le moto le lasciano a marcire in garage quando si sa benissimo che, ad esempio, volendo fare un servizio telefoni la moto sarebbe l’ideale. Sarebbe fondamentale, per esempio, controllare i veicoli pesanti e i tempi di guida così come il rispetto dei pedoni ma anche il controllo sui dispositivi di illuminazione delle biciclette ma per tutte queste cose servono gli uomini.

Insomma non si è compreso che la Polizia sulle strade non è un costo ma un investimento: può ridurre le spese sociali degli incidenti stradali e migliorare la sicurezza dei trasporti. Non è un caso che a Sassuolo, i cui amministratori lo hanno da tempo capito ed hanno reso efficiente e all’avanguardia la loro Polizia Locale con un comandante in carica stabile da anni, non si registri un solo mortale da ormai tre anni”.

“Quali soluzioni possono quindi essere messe in atto per ridurre le vittime sulle strade? Servono più pattuglie e controlli sulle strade. La presenza degli agenti che ci osservano mentre guidiamo deve essere un’esperienza quotidiana e diffusa. Per contrastare le distrazioni, in particolare l’uso del cellulare, occorre consentire gli accertamenti da remoto senza l’obbligo di giustificarli con l’impossibilità di fermare il conducente e tantomeno l’uso di cartelli informativi circa le postazioni di controllo.

Gli introiti delle sanzioni devono essere effettivamente destinati alla qualità e sicurezza della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa e alle manutenzioni delle strade oltre alla attrezzatura necessaria per efficaci controlli mentre abbiamo comandi privi di etilometri o rilevatori di velocità perché i tempi di revisione sono infiniti, comandi dove gli agenti guidano auto di 13/14 anni con motori ormai sfiniti ma allo stesso tempo cedono in comodato d’uso gratuito auto da oltre 20.000 euro appena immatricolate ad associazioni di volontariato che ci percorreranno 1000 km/anno se va bene. Bisogna ricostruire un’etica dei comportamenti, delle regole, del rispetto e degli altri. La strada rischia di riflettere i difetti della comunità, già visibili sui social, con la differenza che la strada non è un social.

Il nuovo codice della strada potrà contribuire a ridurre gli incidenti? Forse, dipenderà da quanto tempo impiegheranno ad emanare i decreti attuativi che aspettiamo fin dal 2010 e tutti quelli previsti nella bozza del CdS così come dipenderà dal coraggio nel permettere il controllo e contrasto alla velocità eccessiva e a quanto sarà chiaro il dovere dei conducenti di rispettare gli utenti più deboli, dipenderà da quanto si punterà sull’incremento del personale e dei controlli ma allo stresso tempo al tipo di progettazione, ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture”.