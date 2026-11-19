La vicenda degli addebiti tardivi sulle carte bancarie utilizzate per il pagamento dei biglietti sugli autobus di Modena si allarga e assume dimensioni ancora più rilevanti. Dopo le segnalazioni raccolte nelle scorse settimane da U.Di.Con e la risposta tecnica fornita da Seta, emergono infatti dati che fotografano la portata del disservizio: sarebbero circa 30mila le carte coinvolte, 116 gli autobus interessati dal problema e il periodo sotto osservazione va da aprile a ottobre 2026. Alla questione degli addebiti posticipati si aggiunge inoltre quella delle possibili sanzioni comminate per errore a passeggeri che avevano regolarmente effettuato la validazione del viaggio.

Numeri che, secondo U.Di.Con Emilia-Romagna, richiedono interventi più incisivi rispetto alla sola risoluzione tecnica del guasto. L'associazione dei consumatori ricorda di aver già segnalato la situazione ai vertici aziendali, denunciando i disagi subiti dagli utenti a causa di prelievi comparsi sui conti correnti a distanza di mesi dal viaggio effettuato.

Molti cittadini, in particolare anziani e persone meno abituate all'utilizzo degli strumenti digitali, si sono trovati davanti ad addebiti bancari privi di indicazioni chiare su data, orario, linea o tratta di riferimento. Una situazione che in diversi casi ha spinto gli utenti a bloccare la propria carta per timore di essere vittime di una truffa e che ha alimentato dubbi anche sulla corretta applicazione delle tariffe entrate in vigore dal primo agosto 2026, oltre che sul rischio di eventuali doppi pagamenti per chi aveva già saldato una sanzione.

Dopo aver ricevuto le spiegazioni di Seta, U.Di.Con ha inviato una nuova comunicazione ufficiale all'azienda, chiedendo una serie di interventi immediati. In primo luogo, l'associazione ritiene insufficiente indicare come unico canale di assistenza l'indirizzo email dedicato, sottolineando la necessità di consentire ai cittadini di consultare in modo semplice il dettaglio completo degli addebiti, comprensivo di data, orario, linea e importo. Per questa ragione viene chiesta l'attivazione di uno sportello fisico presso le biglietterie di Modena oppure di un numero verde dedicato, a supporto soprattutto degli utenti più fragili.

Particolarmente rilevante è poi la richiesta di annullare d'ufficio le sanzioni elevate per errore. Secondo l'associazione, dopo il riconoscimento da parte di Seta delle criticità nei controlli a bordo durante il periodo del guasto, l'azienda dovrebbe procedere all'incrocio dei dati dei validatori installati sui 116 autobus coinvolti e cancellare automaticamente, in autotutela, i verbali ancora non pagati. Per coloro che hanno invece già versato somme non dovute, U.Di.Con mette a disposizione gratuitamente i propri sportelli territoriali per assistere nella richiesta di rimborso, chiedendo al contempo a Seta di predisporre una corsia preferenziale per la liquidazione delle pratiche.

L'associazione sollecita inoltre la definizione di tempi certi per il completamento degli aggiornamenti tecnici sui mezzi ancora interessati dal problema e chiede di conoscere quali misure siano state adottate per evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro.

Un altro aspetto riguarda la comunicazione verso gli utenti. Per U.Di.Con un semplice avviso pubblicato sul sito aziendale non è sufficiente a raggiungere pendolari occasionali, turisti e lavoratori provenienti da altre province, che potrebbero continuare a ricevere addebiti senza comprenderne l'origine. Da qui la richiesta di una campagna informativa più ampia e capillare.

"Comprendiamo che possano verificarsi inconvenienti tecnici, ma una problematica che coinvolge trentamila carte bancarie richiede interventi concreti e proporzionati ai disagi arrecati ai cittadini", afferma Antonio Rachele, commissario regionale di U.Di.Con Emilia-Romagna. "Il nostro approccio resta pienamente collaborativo e confermiamo la disponibilità dei nostri sportelli per un confronto operativo immediato con i referenti di Seta, ma pretendiamo risposte rapide, trasparenza sugli addebiti e una tutela reale per chi ha pagato multe non dovute".

Per verificare la natura degli addebiti o segnalare eventuali sanzioni emesse erroneamente, gli utenti possono contattare Seta all'indirizzo emv@setaweb.it, indicando il circuito della carta utilizzata, i primi sei e gli ultimi quattro numeri della carta fisica, oppure, nel caso di carte digitalizzate su smartphone, i quattro numeri generati dal wallet del dispositivo. È inoltre necessario specificare le date e gli importi degli addebiti contestati e, se presente, il numero e la data della sanzione ricevuta.