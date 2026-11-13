Modena, fermate degli autobus trasformate in piscine

A Modena basta un temporale per trasformare una fermata dell'autobus in una piscina. Certo, in questi giorni la pioggia è stata abbondante, ma non servono precipitazioni particolarmente intense per rendere evidente quello che dovrebbe essere sotto gli occhi di chi amministra la città: la manutenzione delle strade e del sistema di raccolta delle acque piovane è gravemente carente.La fotografia scattata in via Marinuzzi parla da sola. Davanti alla pensilina, proprio dove i passeggeri dovrebbero salire e scendere dall'autobus, si è formato un vero e proprio lago. La piazzola è completamente sommersa dall'acqua. Chi aspetta il mezzo pubblico non può raggiungerlo senza finire con i piedi nell'acqua e gli autisti, comprensibilmente, evitano di entrare nella piazzola, fermandosi direttamente sulla carreggiata.Con buona pace della sicurezza stradale, della regolarità della circolazione e, soprattutto, dei diritti di chi utilizza il trasporto pubblico.

Ma sarebbe troppo comodo liquidare il problema come un episodio isolato o attribuirlo alle piogge abbondanti di questi giorni. Via Marinuzzi è soltanto un esempio di una situazione che si ripresenta puntualmente in diverse zone di Modena. Anche dopo un normale temporale. Caditoie che non riescono a smaltire l'acqua, ristagni che occupano interi tratti di strada, fermate che diventano inaccessibili.Il risultato di una manutenzione che, almeno a giudicare da quanto accade, è del tutto insufficiente.Eppure non stiamo parlando di opere faraoniche, di investimenti milionari o di interventi urbanistici particolarmente complessi. Stiamo parlando della manutenzione ordinaria di una città. Di tombini e caditoie da pulire, di sistemi di drenaggio da verificare, di problemi che dovrebbero essere individuati e risolti prima che si trasformino in disagi per i cittadini. Perché se l'acqua continua ad accumularsi sempre negli stessi punti, evidentemente qualcosa non funziona. E non può essere sempre colpa del maltempo.

Del resto a Modena, come in tante altre città, il trasporto pubblico fatica a rappresentare una vera alternativa all'automobile. E tra coloro che continuano a utilizzarlo ci sono molti anziani, persone con difficoltà motorie, cittadini che non dispongono di un mezzo proprio o che, semplicemente, scelgono di non utilizzarlo.Sono proprio loro a dover fare i conti con fermate impraticabili, marciapiedi allagati e autobus che non possono nemmeno avvicinarsi correttamente al punto di salita. Per una persona anziana, magari con una borsa della spesa o un bastone, salire su un autobus fermo in mezzo alla carreggiata non è soltanto scomodo. Può diventare pericoloso.Da anni si parla di mobilità sostenibile, di necessità di ridurre il traffico privato, di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici.Si moltiplicano gli appelli ai cittadini perché lascino l'automobile a casa. Ma poi non si è nemmeno in grado di garantire che possano salire su un autobus senza attraversare una pozza d'acqua.