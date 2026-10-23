Il Comune di Modena ha immediatamente attivato il proprio consulente Haccp a seguito delle segnalazioni di alcuni casi non gravi di malessere gastrointestinale su alcuni alunni della scuola primaria Gianni Rodari dell’Istituto comprensivo 3. I malesseri si sarebbero manifestati nella tarda giornata di ieri. Le cause di tale malessere non sono ancora chiare e il comune di Modena, a scopo precauzionale, ha attivato il proprio protocollo haccp e ha disposto l' analisi del “pasto test”.
Il centro pasti nella giornata di ieri ha prodotto e servito 8150 pasti e non sono pervenute altre segnalazioni oltre a quella della primaria Rodari.
'Siamo in attesa di conoscere i risultati delle analisi – dichiara l'assessore alle Politiche educative Federica Venturelli (nella foto) – ma vogliamo rassicurare le famiglie che l’Amministrazione sta facendo tutti i controlli necessari, in quanto la tutela dei bambini è la nostra principale preoccupazione'.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl sta monitorando la situazione in accordo con il Comune.
Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari
Le cause di tale malessere non sono ancora chiare e il comune di Modena, a scopo precauzionale, ha attivato il proprio protocollo haccp
Il Comune di Modena ha immediatamente attivato il proprio consulente Haccp a seguito delle segnalazioni di alcuni casi non gravi di malessere gastrointestinale su alcuni alunni della scuola primaria Gianni Rodari dell’Istituto comprensivo 3. I malesseri si sarebbero manifestati nella tarda giornata di ieri. Le cause di tale malessere non sono ancora chiare e il comune di Modena, a scopo precauzionale, ha attivato il proprio protocollo haccp e ha disposto l' analisi del “pasto test”.
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