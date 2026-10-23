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Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

'Questo vero caos dovrebbe indurre il centrodestra ad avviare immediatamente, e non a ridosso del 2029, un percorso di apertura'

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'Che succede in città? La frattura tra il sindaco e il Pd ormai è evidente anche ai sassi di Piazza Grande. L'accelerazione di questi ultimi giorni dopo il disastro sul sistema ospedaliero è culminata nell'invito/non invito all'evento del Pd sul futuro della città: possibile che il primo partito di maggioranza lasci fuori il sindaco?' A porre la questione è Roberto Ricco, primo presidente di centrodestra in Centro storico e approdato recentemente in Forza Italia. Ricco fa riferimento al recente commento sui social del sindaco Mezzetti - poi cancellato - nel quale rimproverava il Pd di non averlo invitato all'incontro.

'Questo vero caos dovrebbe indurre il centrodestra ad avviare immediatamente, e non a ridosso del 2029, un percorso di apertura: a chi lavora, produce e studia, a chi vede un sistema che ha perso slancio, anche a chi ha votato a sinistra e oggi non si riconosce più. Sono in tanti ormai' - chiude Ricco che ironizza con la vignetta sopra che contrappone il sindaco Mezzetti al suo predecessore Muzzarelli.

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